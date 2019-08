“Sé que hay mucha gente que me ha dejado de escuchar por como pienso”

Los almerienses alzaran su voz juntos en un acto ‘en femenino’ en un concierto más reivindicativo que nunca. La capital acoge en el Recinto Ferial el festival Almería 100 por ciento Mujer. Los espectadores tienen una cita junto a numerosas artistas del panorama musical español de la talla de Rozalén, Amparanoia, Morgan y Bely Basarte.

La cantautora que es, ante todo, una luchadora social, se ha mojado con Diario de Almería en temas tan polémicos como la censura o el feminismo.

–¿Qué mensaje le gustaría dejar a los almerienses la noche del próximo 23 de agosto?

– No solo un mensaje de igualdad que está presente en muchísimas de nuestras canciones. Empezamos con un poema de Benedetti, con ‘No te salves’ que es una declaración de intenciones que como dice el poema, no hay que quedarse inmóvil al borde del camino, todo lo que hagamos hay que hacerlo con el alma y debemos disfrutar el momento. Luego acabamos con una frase, que siempre digo a la gente, y es que en la vida solo tenemos dos opciones: o bailamos o no bailamos y todo el mundo acaba bailando. A mi siempre me gustaría que la gente se fuera de mis conciertos con muchas ganas de vivir.

–Me gustaría saber el origen de esa vena de luchadora social que refleja a través de sus canciones.

– A mí me impacta todo el rato que eso me lo resalten, pero si me lo resaltan es porque no es lo habitual. Los artistas que siempre escuchaba de niña y que más me emocionan en sus letras siempre han sido reivindicativos. Vengo de la psicología social, que a lo mejor es eso, o de la educación que he recibido por parte de mis padres. Para mí lo lógico es mirar por el vecino y a mí me han educado así, con mensajes de humildad. Supongo que habrá una parte genética y otra aprendida.

–Sufriste una censura junto con otros veinte artistas por parte del Ayuntamiento de Oviedo con motivo de las Fiestas de San Mateo, ¿cómo se canaliza detrás de los escenarios?

– En mi caso, no fue censura. Los medios le han dado la vuelta a algo que puse simplemente en redes. Hubo un cambio de gobierno entonces tiraron para atrás toda la programación, pero no había contratos. No es censura, censura es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué hay algo político detrás que tampoco me gusta y que no se han hecho bien las cosas? Por supuesto.

Éramos 21 bandas que ya estaban programadas. Si la gente supiera la de veces que nos subimos al escenario y ese mismo día estamos firmando los contratos..., ¿entonces, qué? ¿no nos podemos fiar de ningún ayuntamiento ahora? Sabemos que si va a haber un cambio de gobierno van a traer a los artistas que a ellos les guste, porque a ellos se ve que no les gusto. No estoy a favor ni de la censura, ni de la represión, ni de la prohibición ni del castigo porque todo eso provoca exactamente todo lo contrario. Pensábamos que habíamos superado ciertas épocas y parece que no.

"Qué por parte de la izquierda haya censura me parece una torpeza enorme"

–Ocurrió algo muy parecido en Bilbao donde el ayuntamiento suspendió el concierto de C. Tangana por calificar sus letras como machistas. ¿Cree que esta solución coherente por parte de la lucha feminista?

–A mí me sorprendió sinceramente mucho que se censurara a C.Tangana. Está clarísimo que tiene letras machistas que no comparto en absoluto, pero tiene otras cosas que a mí me parecen muy interesantes artísticamente. Censurándole le acaban de dar una publicidad y un bombo..., que ya sus letras machistas están llegando más de esta manera.

La censura y la prohibición no son el camino, porque uno en el arte muestra un poco lo que ha sentido en una época..., lo interesante sería trabajar las letras. Si a tu hija quiere escuchar a C.Tangana, puedes sentarte con ella y decir: vale, te mola esto, pero que seas consciente de lo que estás escuchando, pero que haya libertad para escuchar lo que cada uno quiera. Y eso por parte de la izquierda que haya censura me parece una torpeza enorme, porque es que entonces cuando viene de la otra parte ¿entonces que, hasta donde está el límite? ¿Hasta donde las libertades y los derechos del ser humano están siendo perjudicados? Es muy complicado, pero creo que no deberían de haberlo censurado

–Es una artista que se moja en temas tanto políticos como sociales. ¿No le da miedo a veces miedo exponerse tanto a nivel ideológico por el 'que dirán'?

–Me mojo porque no puedo callarme ciertas cosas que me parecen lógicas y que creo que encima ya que tenemos un micrófono delante y que cada vez son más seguidores en las redes, pienso que tenemos la responsabilidad de mojarnos en un montón de temas. La verdad que me sorprende que no se moje la gente tanto. Porque lo hago con mucho respeto y mucho amor y sé que hay mucha gente que me ha dejado de escuchar por como pienso, pero ellos se lo pierden porque persona más respetuosa que yo creo que van a encontrar poco. Vivimos en un mundo en el que tenemos que convivir gente que pensamos muy diferente. Entonces quien no quiera escucharme o quien quiera dejar de seguirme por como pienso creo que pierde más que gana, no sólo a mí sino a la gente que piense diferente.

"Antes era impensable un ‘100 por ciento mujer’. Ahora se está luchando para que eso exista"

–Muchas artistas del panorama actual vienen pisando fuerte con un estilo de música más reivindicativa. Aunque en tiempos de reguetón, sigue habiendo cantantes que continúan componiendo letras de carácter machista. Respecto a este futuro incierto, ¿crees que las próximas generaciones de músicos seguirán luchando por la igualdad social?

– Creo que en el futuro se seguirá escribiendo por la igualdad. Soy optimista, y las nuevas generaciones de mujeres vienen pisando fuerte y además dentro de ritmos que son muy bailables como el ‘reguetón feminista’. ¿Qué siguen escribiendo letras machistas? Pues claro. Cada uno va por sus privilegios, y la lucha feminista es una lucha lenta. El machismo está demasiado arraigado en la sociedad, tiene que ser un proceso lento. Es de las pocas revoluciones pacifistas aunque también tenemos derecho a cabrearnos porque la mujer siempre ha estado reprimida y es normal que muchas mujeres estén cabreadas. Se están dando pasos, ya no sólo desde la mujer que es lógico que las letras sean diferentes, los hombres también al menos lo que tengo alrededor yo veo que está haciendo por cambiar, desde los hombres, los promotores.

Este concierto, antes era impensable un ‘100 por ciento mujer’. Ahora también se está luchando para que eso exista. Me quedo con lo bueno, y creo todo va a ir hacia adelante y vamos a seguir dando pasitos hacia adelante aunque sean poquitos los que quieran volver hacia atrás.