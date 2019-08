“La Feria es una buena carta de presentación para los visitantes”

–¿Cómo está viviendo estos días?

–La verdad, muy a gusto. Primero, porque me gusta mucho mi trabajo. Uno duerme menos estos días y a las nueve ya estoy en el despacho pero voy con gusto. Segundo, porque está siendo una buena Feria y hay que felicitar al Ayuntamiento, que ha organizado una buena oferta cultural y de ocio y está teniendo una muy buena participación. Y tercero, porque también me gusta disfrutar de la Feria con los amigos y la familia, especialmente por mi hijo Rafa. Tengo otro hijo, Fernando, de 1 año, pero aún no disfruta de la Feria, pero Rafa sí la disfruta y se lo pasa bien. En el plano institucional, hay una cosa muy bonita y es que la Feria es una muy buena carta de presentación para los visitantes que quieran conocer Almería.

–¿Qué actividades son sus favoritas?

–A mí me gusta más la Noche, porque me transporta a mi infancia y ahora se rememora cuando ves a tu hijo disfrutar tanto. También hay una tradición que muchos almerienses tenemos que es la de tomarnos un pincho moruno lo primero nada más llegar a la Feria. También hay otros sitios para comer, pero el pincho es una tradición que mantengo. Luego, algún concierto, hay una oferta cultural que no se puede desaprovechar; el Cooltoral, por ejemplo, ha sido bestial.

–Ha hablado de turismo, que es una de sus competencias. Esta Feria estamos viendo ingleses, franceses, italianos...

–Sobre todo es un polo de atracción para que el visitante repita y el que no haya venido, que quiera visitarla. Nuestra carta de presentación tiene que ser la capital, que para eso es la capital, y la Diputación tiene que colaborar de manera decisiva con el Ayuntamiento para conseguir cosas importantes. Tenemos que atraer muchos turistas extranjeros y también a nuestro mercado más importante, que es el mercado nacional. Hemos conseguido nuevos mercados, el gran reto que teníamos que es el mercado italiano; con el vuelo directo a Milán estamos consiguiendo que vengan del norte de Italia y también a almerienses que quieran visitar Milán, que está muy bien conectada con otras ciudades bonitas de Italia.

–Sabores Almería también es otra forma de turismo, en este caso gastronómico. ¿La Feria es un buen escaparate?

–Hemos querido unir mucho el turismo gastronómico aprovechando la capitalidad gastronómica de Almería y la hemos provincializado. La capitalidad no es solo para la ciudad sino para toda la provincia y ese es el enfoque tanto del Ayuntamiento como de Diputación.