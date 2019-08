“La Noche tiene mucho futuro, en contra de lo que muchos dicen”

–La mejor Feria del mundo en la mejor ciudad del mundo. Después de los primeros días, ¿se reafirma?

–Personalmente estoy muy contento con cómo se está desarrollando. Por ahora tenemos una feria sin incidentes y esa es la mejor noticia. La gente lo está pasando bien, sí es verdad que hace mucho calor y a determinadas horas se nota, pero en líneas generales estoy muy contento. También por ver cómo el Cooltoral se consolida como una cita ineludible para el primer fin de semana de Feria, viene mucha gente a vernos y los hoteles tienen buenas tasas de ocupación, o también el lunes con el día para los niños con autismo, que también fue fenomenal.

–¿Cómo ha sido su agenda estos primeros días?

–La Feria es una semana de muchísimos eventos y la gente espera que el alcalde esté, y yo encantado. Hemos estado en la inauguración de la Feria de la Alfarería, que tiene ya 28 ediciones y siempre es un éxito rotundo. Todos los días se van sucediendo los compromisos, comidas, cenas, inauguraciones, eventos; no solo son cacharricos y casetas, hay también encuentros deportivos, culturales, sociales... No me aburro en Feria, pero también queda tiempo para pasarlo bien y disfrutar con la familia.

–¿Cómo es una jornada de Feria para el alcalde?

–Los días son maratonianos. Por ejemplo, hoy -por el lunes- teníamos a las nueve reunión con los concejales y a las diez junta de Gobierno. Luego, comer con amigos, varios compromisos... Después de Feria queda una semana de agosto todavía que la aprovecharemos para dormir lo que no podamos en Feria.

–Reuniones porque al margen de la Feria, sigue habiendo cosas que hacer en la ciudad...

–La ciudad no se puede paralizar y el Ayuntamiento tiene que seguir ofreciendo servicios. Sí es verdad que somos conscientes de que muchos esfuerzos están centrados en las actividades, pero la ciudad tiene que seguir funcionando con reuniones y juntas de Gobierno, la ciudad no para nunca porque no puede parar.

–La concejala de Seguridad y Movilidad hablaba del incremento en el número de efectivos y de autobuses. ¿Es un factor clave?

–Esta ciudad está creciendo mucho en cuanto a población y se está consolidando como una gran ciudad moderna. El transporte público es uno de nuestros retos. De nada serviría invertir en transporte público si los almerienses no lo utilizaran, pero las cifras cada año son espectaculares. Seguiremos invirtiendo en transporte porque ganamos todos y es algo fundamental. Si hay que hacer un poco de cola, que no siempre es agradable, pero quiere decir que mucha gente va a la Feria. Pedimos disculpas a la gente de antemano pero los medios son limitados y el fin de todo el mundo es utilizar el transporte público para que la ciudad no se colapse.

–¿Cuáles son sus actividades preferidas?

–La Feria de Alfarería me gusta especialmente, es algo muy bonito y que es un hecho diferencial de nuestra Feria. También el Cooltoral, que el año pasado una apuesta arriesgada. Me gusta también, como padre de dos niños pequeños, el rato con ellos. La esencia es que es una Feria variada, tenemos muchos eventos diferentes entre sí y es para todos los gustos.

–Hablando de gustos, ¿Feria del Mediodía o de la Noche?

–Esto va por edades. Cuando era pequeño vivía la Feria de los cacharros por la noche, como ahora le pasa a mis hijos. Luego en la adolescencia tocaba salir a los ambigús y al Mediodía y ahora otra vez disfruto de la Feria de la Noche. La Feria de la Noche tiene mucho futuro, en contra de lo que algunos se empeñan en decir. Yo bajo todos los días y siempre está a reventar.