Gastronomía sobre ruedas

La primera jornada del Tramo Gastronómico de la Feria de Almería evidenció una vez más por qué Almería es la mejor candidata para convertirse en Capital Española de la Gastronomía 2019. De la mano de dos de los mejores chefs de la provincia, Tony García y Rafa Rodríguez, el Paseo de Almería era testigo de un gran espectáculo culinario que consiguió conquistar los paladares de todos los presentes.

Para sorpresa de todos, no fue ninguno de estos dos chefs el encargado de iniciar este Tramo Gastronómico en el Paseo de Almería, sino nada más y nada menos que el propio alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pachecho. Bajo las órdenes del chef y propietario del Espacio Gastronómico Tony García, el primer edil fue el que emplató el Mormo de atún en escabeche con patata morada, migas picantes y cebollino elaborado por el propio chef. Al ver su buena destreza, el cocinero dijo entre risas: "Este es el próximo cocinero al que voy a fichar".

Por su parte, Rafa Rodríguez, de Gastronomy & Art, hizo un plato igual de atípico que su compañero: "Focaccia con un toque de romero. Dentro no lleva la típica carne picada, simplemente he hecho un asado nocturno con panceta, a la que he pegado un toque de horno para que quede una parte tierna y una más crujiente, de esta forma se juega con las texturas". La salsa estuvo acompañada de rúcula y unas hojas de champiñones en crudo. Posteriormente, incorporó unas patatas "con las que la gente flipa" explicó el propio chef.

Y como la capital almeriense está de festival con el Cooltural Fest, no había forma mejor de unirse a ellos que con un Tramo Gastronómico en forma de 'Food Truck'. Por este motivo, durante estos dos días los cocineros van a trabajar en él sus recetas, preparando, además, una degustación para todo el público.

Ante la atenta mirada de un público que estuvo bien concentrado para coger ideas de la mano de los mejores cocineros de nuestra provincia, Tony García y Rafa Rodríguez pusieron todo su arte en los fogones en una actividad con historia en el programa de la Feria de Almería, pero que este año es aún más especial por la candidatura de la Capital Española 2019.

Hasta el próximo sábado 25 de agosto, todos los días se va a poder disfrutar de platos elaborados con productos de la tierra, que pondrán de manifiesto en profundidad la cultural gastronómica. También serán revelados los secretos que esconden sus mares, la tierra, de la mano de estos cocineros almerienses y donde también se podrá saber cómo cocinan los almerienses en sus casas. Esto se pondrá de manifiesto con una nueva edición del concurso de cocina de adultos, y para que el que todo el que lo desee aun puede apuntarse. El ganador obtendrá un premio de 600 euros. También podrán demostrar su pasión por los fogones los más pequeños con el certamen de 'Mini chefs' que empezará a partir de mañana lunes.

Ambos chefs destacaron la importancia de este Tramo Gastronómico en la Feria de Almería, pues "sirve para darle nombre a la capitalidad gastronómica y eso es algo básico para obtenerla". Un evento que en esta ocasión está patrocinado por Sabores de Almería, Cosentino y Aceite Castillo de Tabernas. Durante toda esta semana el rincón gastronómico del Paseo de Almería va a contar con otros cocineros almerienses de gran prestigio como son Mariela Pérez Bocchio, Juan Sánchez Medina y Miguel Fernández Rivera.