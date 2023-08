Juan Antonio Pérez: "La Virgen del Mar debe ser un referente de los almerienses"

Fue pregonero de la Hermandad de la Virgen del Mar en el maldito año 2020 cuando todos estábamos recluidos en nuestras casas. A pesar de ello, acudió bastante gente, tanto que dio el salto a la Directiva y fue nombrado 2º te-niente de hermano mayor, cargo que ocupa en la actualidad.

–Desde chiquitico se cría el arbolico...

–En mi caso así fue, ya que la devoción por la Virgen del Mar me la inculcaron mis abuelos paternos, que siempre que podían me llevaban a misa en el Santuario; más tarde, mi padre, que era practicante, tenía una Vespa y, cuando pasaba ante la Patrona, paraba para rezarle un Ave María y yo, que iba de paquete, entraba también con él. Cuando crecí tenía la devoción bien arraigada y seguí cultivándola.

–Pero en 2020, año para olvidar, todo cambió.

–Si. Antonio Salinas, teniente de Hno. Mayor, habló conmigo y me propuso dar el Pregón de aquel año. Yo creía que, con la pandemia, no iría nadie pero fue bastante gente. Aquel fue el día más importante de mi vida, dejando aparte los acontecimientos familiares. Parece ser que gustó y poco después me propusieron entrar en la Junta Directiva.

–2º teniente de Hermano Mayor. Suena importante eso...

–¡Ja, ja, ja! Bueno, no tengo una labor específica. Como soy abogado, me consultan cuestiones jurídicas relacionadas con la Hermandad. Por cierto que ahora tenemos entre manos un proyecto de gran transcendencia.

–Cuenta, cuenta...

–Pues aún no le hamos dado oficialidad pero queremos remodelar todo el Santuario que en algunas partes está sin tocar desde que se reconstruyó en la postguerra y presenta un aspecto un tanto decadente. Se ha creado una comisión y en otoño se presentará a la sociedad almeriense. Estamos ultimando pasos como la subvención del 75% a cargo de la Asignación Cultural del Patrimonio del Estado; para el 25% restante habrá que llamar a muchas puertas.

–¿Cuándo pueden comenzar las obras de restauración?

–Confiamos en que comiencen este mismo año; y no me preguntes que cuándo acabarán que eso depende de muchos factores externos ajenos a nosotros.

–Bueno, vamos a centrarnos en los acto religiosos de esta Feria. Cuéntame novedades...

–Ya sabes que pocas novedades suele haber de un año para otro en los actos. Como es tradición, comenzaron con la presentación del Cartel; luego vendrá el Pregón que pronunciará este año la periodista Áurea Martínez Navarro; la semana de la Feria se celebrará el Septenario; y acabarán con la Ofrenda Floral el sábado 26, festividad litúrgica de la Virgen del Mar, y la Procesión de alabanzas al día siguiente, tradicional broche de oro a la Feria.

–Me consta que en la Procesión hay alguna... ‘sorpresa’.

–Demasiadas cosas te estoy contando; luego me regañarán los compañeros de Directiva. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues sí, hay algunas novedades. Siguiendo el orden procesional, subirá la Rambla hasta Obispo Orberá, sin pasar ante la puerta del Celia Viñas ya que esa calle presenta al final un desnivel muy pronunciado. A los árboles del Paseo se les dará una poda especial pues tapan la luz de las farolas al bajar la Virgen hacia Plaza Circular.

–Donde se producirá algo novedoso este año...

–¡Sigue tirándome de la lengua! Al llegar a este punto, la Virgen mira al mar cuyas olas la trajeron a Almería, se le rezan unas oraciones y las bandas de música interpretan el Himno de la Coronación. Pues bien, este año será la Coral quien interprete a viva voz el Himno.

–Me pones los pelos de punta sólo de oírtelo decir...

–Sí, va a ser muy emocionante; allí se congrega mucha gente y para la mayoría supondrá una sorpresa que, a buen seguro, les emocionará.

–La Banda Santa Cecilia de Sorbas la cambiáis de sitio...

–Sí, irá ante el paso para evitar que la gente se ponga entre ellos y la Virgen en su intento de estar cerca de Ella.

–Un pequeño detalle cambia en la Ofrenda Floral.

–Bueno, la ofrecerán primero las agrupaciones religiosas y políticas y luego los particulares, no irán mezclados.

–Vamos a acabar con un llamamiento a Almería para que acuda a la procesión de su Patrona.

–Mira, sólo diré que la devoción a la Virgen del Mar tiene que aumentar entre los almerienses, católicos y no católicos. Una Imagen que está en la ciudad desde 1502 y es Patrona desde 1806 debe ser un referente para Almería y todos los almerienses