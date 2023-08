María Vázquez: “El mejor código QR es disfrutar y conocerlo todo”

–¿Qué importancia tiene la Feria para que merezca la pena el “gasto en farolillos” como decía la oposición?

–Tiene un componente sentimental y emocional pues es una tradición que los almerienses pasan de padres a hijos, son unas fiestas en honor a nuestra Patrona, la Virgen del Mar, y, a nivel provincial, tienen mucho impacto al igual que en lo económico y turístico al coincidir con el mes de agosto.

–¿Qué previsiones baraja el Ayuntamiento en cuanto a participación y ocupación hotelera?

–Hemos tenido reuniones con los hoteleros y prefieren no ofrecer previsiones ante la tendencia de las reservas en el último minuto. No obstante, apuntan a que rozarán el 100% de ocupación durante la Feria, pero les gustaría dar el dato global de agosto. Con la convocatoria de elecciones generales, han bajado el número de reservas e incluso se les han caído. Tenemos que trabajar conjuntamente para tener una programación más intensa, cultural y turística en los meses de julio y agosto y que el sector no dependa de la semana de Feria.

–¿Cuántos euros recupera la ciudad de cada euro de las arcas municipales invertido en la Feria?

-No disponemos de esos datos, pero hicimos un estudio del impacto económico de la Semana Santa y queremos hacerlo para la Feria. Es interesante, porque nos puede guiar a la hora de reforzar actividades que gustan o reorientarlas.

–Es la Feria del código QR, ¿qué códigos le recomienda a los visitantes para disfrutarla?

–La Feria es muy varipionta y con mucha diversidad. Tenemos la Feria de la Gastronomía, la cultura indie y pop, la cultura Fest, música española y los conciertos de Feria propios del Ayuntamiento, así como la Feria tradicional de la Noche con los vestidos de gitana, porque en Almería nos vestimos de gitanos por la noche por el calor, la Feria del Mediodía, que siempre ha tenido mucha aceptación, la Feria de Caballos, que este año cambia de lugar para su mayor lustre, la Feria Taurina, con un cartel muy interesante, tenemos muchísimas actividades deportivas... Parte de los visitantes lo desconocen, pero van a poder disfrutar desde el ajedrez hasta chapa, de deportes minoritarios a mayoritarios como fútbol. Hay un abanico de posibilidades inmenso para disfrutar intensamente de una semana de fiestas. El código es disfrutar, probarlo todo y conocerlo todo en la Feria de Almería.

–Ha mencionado la gastronomía y Almería fue Capital Gastronónica en 2019, ¿hay guiños en la Feria?

–Trabajamos con la Asociación Gastronómica y Ashal en programaciones puntuales como la expedición a Córdoba, donde ahora volvemos, o la exposición fotográfica o un congreso muy, muy bonito para el último trimestre del año muy relacionado con los temas gastronómicos y los productos kilómetro 0.

–Es su segunda Feria como alcaldesa, ¿qué cambios o novedades ha incorporado?

–Hemos introducido novedades inclusivas en el Cooltural Fest, con espacio dedicado a los ODS y a la concienciación medioambiental, y ampliado la oferta musical gratuita. Estamos en conversaciones con los feriantes, además, para ampliar con un día más las horas del recinto ferial sin ruido para que niños y adultos con TEA puedan disfrutar también de las fiestas. Está teniendo mucho éxito y vamos a intentar que sean dos días.

–Inclusión y también solidaridad con la vuelta de los abanicos con donativo, ¿hay un precio fijado?

–Han funcionado muy bien cuando lo hemos puesto, se recaudó bastante dinero para los comedores sociales que hacen esa gran labor por las familias más vulnerables , y lo hemos querido implantar. Creo que va a tener mucho éxito. A lo mejor se pone un precio mínimo, pero por ahora será donativo libre.

–Almería lleva años intentando recuperar la indumentaria tradicional, ¿se vestirá de refajona?

–El año pasado hubo un malentendido, así que en esta Feria vamos a hacerle doble guiño: habrá una actividad propia y nos vamos a vestir, sí.

–Durante años se ha identificado la Feria de la Noche con discotecas, ¿se ha recuperado la presencia de casetas tradicionales como para que haya ‘paridad’?

–El Ayuntamiento bajó las tasas para que se implantasen casetas tradicionales, pero aún así creo que es un reto que en los próximos años tenemos que conseguir. Nuestras casetas, además, son excelentes. En Sevilla no pueden decir por ejemplo que tienen aire acondicionado.

–Su agenda de fiestas como alcaldesa será apretada pero ¿qué no se perdería de la Feria si fuera una simple ciudadana?

–Soy muy fan de las casetas tradicionales, después de llevar a mis hijas a los cacharricos y a los patitos, un clásico éste en mi familia como comerse unos buenos pinchos y unos buñuelos.