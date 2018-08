Operación Triunfo hace de Almería la 'ciudad de las estrellas'

Estaba destinada a ser su gran noche...y lo fue. Una noche en la que los chicos de Operación Triunfo decían adiós en una noria de emociones a la mejor experiencia de su vida. Almería se convertía así, el sábado, en el punto de salida de 16 caminos que ahora emprenden aventuras por separado, y donde estuvieron arropados por un público entregado que no perdió el ritmo en las cerca de tres horas que duró el concierto.

Segundos antes de las 21:30 horas de la noche, el público comenzó a hacer la cuenta atrás, impaciente por ver a sus artistas favoritos sobre el escenario. Unos minutos más tarde, daba comienzo el espectáculo con una sorpresa muy especial: la aparición de Roberto Leal, presentador del concurso, que quiso acompañar a sus chicos en el que fue el último concierto de la gira.

"Os voy a decir algo desde el corazón porque hoy es el día de todos ellos. Aquí termina esta etapa de Operación Triunfo pero os vamos a llevar siempre en el corazón, y os pido que les sigáis queriendo tanto como habéis demostrado en redes sociales, en las galas y en los conciertos. Empezaron un día con muchas ilusiones y con muchos sueños, que han conseguido. Ahora empiezan cada uno su carrera por su lado, pero siempre los vamos a recordar como la gran familia que son" decía emocionado el presentador, dando paso a los triunfitos.

Entre gritos y ovaciones del público eran recibidos en el escenario, en el que hicieron sonar para empezar el tema 'I'm Still Standing'. Ricky y su versión de 'Let me entertain you' siguió animando el show, levantado pasiones entre los espectadores. Mireya y Juan Antonio hicieron saltar las lágrimas de los más sensibles con 'Corre'. A lo largo de todo el concierto hicieron sonar los temas más exitosos de toda la edición como 'La Bikina', 'Lo Malo', 'No puedo vivir sin ti' o 'City of stars'.

En este último concierto de gira, algunos de los concursantes de Operación Triunfo tocaron también sus singles propios. Fue el caso de Cepeda, con su 'Esta vez'; Ana Guerra y 'Ni la hora', Aitana con 'Teléfono', y Alfred con 'Que nos sigan las luces'. Por su parte, la malagueña Mireya cantó 'Corazón Vendío', Miriam Rodríguez 'Hay algo en mí', y Mimi Doblas, por primera vez, se puso sobre el escenario en un concierto de la gira con su grupo Lola Índigo, que consiguió revolucionar la pista con 'Yo ya no quiero ná'. El próximo en sacar su single en solitario será el canario Agoney, que aprovechó el evento para anunciar que este saldrá a la calle el próximo 31 de agosto.

Los artistas se mostraron muy emocionados durante toda la actuación, pues este suponía el punto y final de Operación Triunfo 2017. Ya terminando el concierto, los concursantes salían al escenario para cantar su tema 'Camina', muchos de ellos con la camiseta que lucían en la academia, cerrando así un ciclo. Tras esta canción y para despedirse con el mejor de los ritmos, los chicos lo dieron todo con la 'Revolución Sexual', en la cual invitaron al escenario a parte del equipo que los ha ayudado a subir hasta lo más alto.