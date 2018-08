Salía de mi casa por la mañana temprano para desayunar y luego asistir a la entrega del Capote de Paseo al triunfador de la pasada Feria, Curro Díaz. Luego fui al Colegio de Médicos para ver cómo el mismo diestro de Linares, quien actuó luego sobre el albero de Vilches, recogía en este caso el trofeo al mejor quite del pasado año. Sin embargo mi cabeza estaba, como se suele decir, en otros 'menesteres'. A las siete de la tarde se abría el ciclo taurino de este 2018 y los nervios afloraban dentro de mí, pero no, tampoco era eso lo que me inquietaba. Dentro de mi brotaba una sensación de nostalgia a la vez que tristeza. Tristeza por ver al primer diestro que pude ojear desde las gradas del coso almeriense hacer, previsiblemente, su último paseíllo.

No les voy a mentir. Quien me conoce sabe que siento predilección por el de Chiva, aquel que va camino de las tres décadas pisando y triunfando en todas las plazas, pero no es menos cierto que aquel primer diestro que pude contemplar con traje de luces me impactó.

Ayer fue la despedida de dicho torero, quien después acabé enterándome que era de la tierra, concretamente de El Zapillo, y con el que luego años más tarde tuve el placer de departir, cosa que he seguido haciendo hasta hace escasos días cuando tuve la oportunidad de realizarle una entrevista antes de esta corrida que se corrió ayer. Quizás no ha tenido la suerte que han tenido otros diestros. No me atrevo a entrar a valorar los motivos pero sí puedo decir, Ruiz Manuel, que debes de sentirte orgulloso. Más de 30 años, desde que debutaste en Gádor aquel 1987, de triunfos y de paseíllos por todas las plazas de España, Francia y Sudamérica.

Con el pasodoble 'A Ruiz Manuel, por taranto', con letra y música del malogrado Paco Urrutia, e interpretado por la Banda San Indalecio de La Cañada, el almeriense dijo ayer 'hasta luego' a familiares, amigos y compañeros. Fue ovacionado en su primero y en su segundo y fue obsequiado con una distinción y un cuadro por parte de la Escuela Taurina antes del inicio. Manolo, gracias por todos estos años y deseoso de que, ojalá, sea un hasta luego y no un hasta siempre.