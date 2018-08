Los Seat 600 irrumpen en el Paseo con rugido 'añejo'

La historia del motor se dio cita en la mañana de ayer en el Paseo de Almería para rememorar la década de los setenta. Una amplia representación de Seat 600 y Mini Cooper llegó al corazón de la ciudad, pasadas las 10:00 horas, con el característico rugido de sus motores. El sonido añejo de dos modelos cuya aparición marcó "un punto de inflexión" en el modo de entender los vehículos en España, esa era la idea unánime que quisieron transmitir los participantes. La mañana comenzó con una entrada triunfal que fue jaleada por los presentes que acudieron a la cita, quienes no dudaron en acercarse minutos después para fotografiarlos.

El evento estuvo encabezado por la Asociación Amigos del 600, que integra a decenas de propietarios del Seat 600. El presidente de la organización, Manuel Egea, destacó los inicios de este modelo a finales de los setenta: "No había otro coche y con el 600 nos movíamos por todos los puntos de la geografía nacional, a pesar de que solo alcanzaba los 100 kilómetros por hora, y eso en el mejor de los casos", comentó. Pero no todo es historia, el presente también tiene un papel relevante. Tanto es así que hace unas semanas un reducido grupo del colectivo emprendió un viaje hacia Vigo para acudir a una concentración. Lo curioso es que cruzaron el país con su Seat 600 y para ello emplearon dos días, que se convirtieron en una experiencia inolvidable, según relatan: "Ahora toca dar la vuelta al mundo", bromeó Pepa Martínez, una de las integrantes del grupo. Encontrar un ejemplar no es tarea sencilla. José Ignacio pasó varios años buscando uno y finalmente pudo restaurar un vehículo, propiedad de un militar, una de las piezas con más valor de la concentración.

Los Mini Cooper, con su presidente Jesús Moreno a la cabeza, se presentaron, como marca la tradición, con un toque personalista. La veintena de expositores coincidía en que, teniendo en cuenta que los modelos son similares, cada uno tenía un rasgo particular. Como el de José Felices, un Mini Moke descapotable que acaparó todas las miradas y lleva acudiendo desde hace más de una década al Paseo, una fecha ineludible del calendario veraniego. Fue una cita para recordar el inicio de una etapa histórica en el automovilismo español y muy especialmente de la provincia de Almería.