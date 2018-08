Volantes y experiencia en el VI homenaje a la mujer

La Feria de Almería es un punto de encuentro y convivencia, la excusa ideal para compartir momentos entre amigos y familiares. Con ese espíritu y con el objetivo de conmemorar un día a la Mujer, el Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Almería celebró ayer el VI Homenaje, donde reunieron a más de un millar de usuarias y numerosas asociaciones de mujeres en la Caseta Municipal del Recinto Feria.

Una cita ya consolidada dentro del programa de Feria que contó con la presencia del alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández -Pacheco Monterreal y buena parte de la corporación municipal como Rafaela Abad, delegada de Familia e Igualdad de Oportunidades, Juan José Alonso Bonillo, concejal de Gobierno Delegado de Servicios Municipales, entre otros. Dio comienzo desde la 13:00 horas hasta el final de la tarde.

Sorteos, comida, bebida, concursos, desfiles, cante y baile de "Noches de Candela" que repite otro año más para divertir y hacer de este día, un momento inolvidable para las mayores almerienses. Como momento más emotivo, la imposición de la insignia del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades a una de nuestras mujeres de uno de los centros, Toñi Otero que nació y vivió en A Coruña hasta los 10 años. Después se marchó a Suiza donde residió 42 años. Hace algunos regresó a Almería con su marido e hijos. La galardonada siempre tuvo muy bien mirada a la ciudad del sol. "Gracias, me siento muy emocionada. No esperaba recibir esta insginia. Para mí, es muy importante. Quiero dar las gracias a todas las mujeres de los centros almerienses porque son encantadoras. He encontrado una familia con vosotros. Mi marido y yo nos sentimos como en casa y con ellas, mis amigas del centro de mujeres, he encontrado un gran apoyo", aseguró Otero. El premio estuvo compuesto por una insignia del centro de la mujer entregado por el alcalde almeriense, Ramón Fernández- Pacheco. Además de un cheque anual y un bono de turismo para un curso de golf y como colofón al primer acto del evento, el primerl edil hizo entrega de un ramo de flores.

El emotivo homenaje fue presentado por Mar Segura, otro año más, en la que agradeció: "Nuestra tierra es de todos nosotros y vosotros, gracias por quererla de esta manera".