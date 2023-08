O la adoras o la odias... las dos caras de la Feria de Almería

La Feria de Almería es especial, muy diferente al resto y muchas son las características que la describen como única. Es de esas fiestas que o se adoran o se odian. Los testimonios de muchos almerienses así lo acreditan y representan a las dos caras de una misma moneda. Y es que para estas fechas hay quienes llevan meses esperando el inicio de esta semana grande, por lo que significa en su familia a la hora de compartir momentos, de divertirse, de reencontrarse con seres queridos o de disfrutar de unos días de fiesta y actos religiosos en honor a la patrona la Virgen del Mar. Pero también hay quienes aprovechan para escaparse de la ciudad en busca de otros escenarios donde disfrutar de unos días de descanso, de la montaña, de otras playas o ciudades, hay quienes programan un viaje o simplemente huyen de la algarabía, de la suciedad que genera la multitud tanto en el recinto ferial como en el centro de la capital, así como de la incomodidad que genera el corte del tráfico en determinadas calles por los diferentes eventos, entre otras singularidades.

Eva Martínez García es una joven estudiante de Trabajo Social en la Universidad de Almería que asegura que empieza a disfrutar de las fiestas el primer día, es decir el viernes por la noche, y no hay día que no aproveche algún momento del día para reunirse con sus amigos y celebrar la semana grande de su ciudad. Ana Pérez es ama de casa y madre de tres hijos y explica que no le gusta absolutamente nada la Feria. No la de Almería, sino la de ningún sitio, porque detesta las aglomeraciones. Ambos representan a estas dos versiones de almerienses que odian esta época del año o que la adoran y la esperan con alegría desde que entró el verano.

Unos esperan todo el año el día de la salida de la patrona y otros solo la fiesta

La suciedad, el ruido y la masificación de personas en bares, restaurantes, playas o incluso en el supermercado, son algunas de las claves que hacen a muchos vecinos de la capital huir en busca de otros escenarios durante la semana grande.

Los toros, otro de los encantos, y lo más criticado el ruido y la aglomeración

La fiesta en sus dos versiones de mediodía y noche, el compartir mesa y mantel, así como los actos de homenaje a la patrona de Almería, la Virgen del Mar, se alzan como los principales atractivos entre sus alabadores. Y, según la mayoría de entrevistados por este periódico, el esfuerzo en la limpieza es mayor cada año.