"Los ambigús es una idea genial al ampliar la fiesta en la vía pública"

-¿qué le ha parecido la Feria de Almería?

-Nunca he estado en una feria de día tan bonita como la de Almería. La ciudad está preciosa. Felicitar al alcalde por la labor que está haciendo. Es una Feria en la que he visto un buen ambiente donde he descubierto los ambigús con la gente disfrutando, bailando y comiendo y también los niños en el Paseo disfrutando. Me ha sorprendido para bien el ambiente de disfrute entre amigos y familiares.

-¿Copiaría algo para la Feria de su municipio?

-Hay que copiar muchas cosas de esta Feria, en especial lo mejor. Las actividades en la vía pública, como el tobogán o la fiesta de la espuma, y los ambigús, que es una idea maravillosa porque en aquella zona tenemos lo que son las terrazas de los bares pero estas barras lo que hacen es ampliar la zona de fiesta en la vía pública, sobretodo viendo in situ el ambiente.

-¿Como ha surgido esta visita?

-Hace poco me han nombrado secretario general del Grupo Popular en el Senado y lo que vengo aquí es a copiar lo bueno que está haciendo Ramón que es mucho (alcalde) y a darle todo mi apoyo que es total. De paso quiero ponerme a disposición de mis compañeros del PP de Almería que lo están haciendo fantásticamente bien. Venimos en sí a trabajar pero a la vez a disfrutar entre los compañeros.

-¿Hacia donde se enfoca el trabajo que estás haciendo desde tu nuevo cargo?

-En el Senado es empezar una nueva etapa. No es un cambio de cara, sino que esta etapa radica en el que antes estábamos en el Gobierno y ahora estamos en la oposición. El Senado vamos a crear una cámara muy importante sobretodo donde vamos a formalizar nuestra alternativa de gobierno y algo estamos haciendo bien cuando el PSOE y Podemos han decidido quitar la capacidad de veto para el techo de gasto. Eso significa que nos tienen miedo. Decir que haremos iniciativas importantes los próximos días para defendernos de los ataques del gobierno y para defender a más el Senado.