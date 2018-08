"Ha habido falta de previsión para dar las credenciales al Festival"

-¿qué opinión te merece los cambios introducidos en la Feria del Mediodía?

-No hay grandes cambios, aunque sí hay alguna novedad que siempre es bien recibida. Desde el grupo municipal socialista siempre en feria tenemos un espíritu de pasarlo bien, de que los ciudadanos puedan disfrutar de sus fiestas y queremos que todo salga lo mejor posible. Pero sí hemos apreciado en este inicio algunos desajustes que tendrán que ir solucionando. Mejoras que redundan en los almerienses, en los ciudadanos y en los turistas.

-¿Cuáles son esos desajustes que han apreciado?

-Por ejemplo la primera diana de Gigantes y Cabezudos que ha transcurrido por el Quemadero y la zona norte de Puerta Purchena no ha contado con música. Lo hemos comunicado al personal del área para que se resuelva este detalle. O las críticas que ha habido en el Cultural Fest, que sí es una buena iniciativa que dinamiza y lleva actividades para los jóvenes, pero hay que tener más previsión porque no se puede esperar a repartir las pulseras de entrada a última hora. Hay que buscar otras fórmulas como enviar las pulseras directamente a los usuarios como sucede en otros festivales.

-¿Pensáis que el Cooltural Fest ha ayudado a atraer más visitas en este fin de semana?

-Todo lo que sea llenar de contenido la Feria será bien recibido porque ello redundará en un mayor número de turistas y de visitantes y quizá el festival sea una opción. Nosotros todos los años pedimos que se le dé mucha más publicidad y que se fomente en torno a la provincia todas nuestras actividades de las fiestas mayores tradicionales o novedosas.

-¿Qué valoración haces del cartel de conciertos de este año?

-Tenemos que ver como transcurren, no es fácil programar porque hay que intentar dar respuesta a todas las peticiones de todos los ciudadanos. Hay que diversificar y buscar escenarios. Nuestra apuesta es en parte esa, buscar escenarios que también dinamicen el centro y también la noche y por qué no algunos barrios. Se pueden programar actividades que no tienen que ser grandes estrellas para que todos los barrios se sientan partícipes de la Feria con diferentes actuaciones.