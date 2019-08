Premio a la dedicación y al esfuerzo de Carmen Pérez

Fiesta, alegría y mucho flamenco, por y para ellas. Las mujeres han sido las protagonistas de la Feria en un evento con forma de homenaje al que se apremiado a la entrega, al esfuerzo y a la dedicación. El encuentro fue acogido en la Caseta Municipal donde acudieron alrededor de 1.000 mujeres usuarias de los centros de la mujer, ciudadanas de la provincia y de fuera de Almería.

El evento ha recogido numerosas actividades y encuentros emotivos, aunque todo ha girado entorno al homenaje que se ha realizado a Carmen María Pérez Moreno por su entrega y reconocimiento como usuaria en los centros de la mujer desde el año 2006. En un acto acompañado de la mano del alcalde Ramón Fernández-Pacheco, la concejala de Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana Paola Laínez y la presentadora de televisión Mar Segura, la gran protagonista recogió su premio de manera emotiva. “Me encuentro muy extraña porque a mis 69 años es la primera vez que me homenajean. La verdad es algo muy bonito y muy entrañable, he disfrutado mucho porque toda mi familia ha estado aquí conmigo” ha declarado la premiada. Además, Carmen ha querido hacer mención especial a uno de los pilares más importantes en su vida: su nieta, quien cumplía 14 años. “En condición de igualdad, mi hija afortunadamente, vive muchísimo mejor de lo que yo he vivido. Espero que mi nieta tenga muchísimas más oportunidades que yo. Esa es la lucha”.

Ramón Fernández-Pacheco ha mostrado su gratitud haciendo honor a la figura de la mujer almeriense en uno de los actos “más felices” que trajo la Feria este año. “Es la humilde manera de la que el Ayuntamiento les devuelve a las mujeres todo en lo que contribuyen para hacer una sociedad mejor” confesó el alcalde. Pacheco quiso hacer mención a los centros que son actualmente una referencia de la vida social y cultural de la ciudad y que, por otra parte, no dejan de crecer. Forman parte de estos recursos municipales, 12.898 usuarias , “casi 13.000 mujeres” y también hombres, para los que el alcalde pidió en este día tan especial un aplauso. Igualmente ha agradecido, con otro aplauso de todos, el trabajo de las personas que hacen posible que los Centros de la Mujer funcionen.

Los dos centros a los que se hacen referencia son el de la calle Alcalde Muñoz y el de Cortijo Grande, que pertenecen al área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. Área que coordina la concejal Paola Laínez que ha dado la bienvenida al encuentro al millar de mujeres invitadas a pasar un rato de diversión en la Feria. La concejala expresó la satisfacción que tiene el Ayuntamiento de ver “tanta ilusión en las mil mujeres que hoy nos acompañan en este homenaje “. Ella misma, ha confesado ese “contagio” al ver la alegría de Carmen al recibir el premio. “A Carmen en un principio le costó trabajo aceptar este homenaje porque ella dice que no le gusta ser protagonista, pero se lo dijo a su familia enseguida la apoyó. Ha venido su familia entera y ha sido muy bonito para todos”.

Entre los criterios por los que se ha seleccionado a la galardonada está la fidelidad en las actividades que se llevan a cabo en los centros aportando “su ilusión y alegría” haciendo que los talleres se conviertan en una herramienta de “crecimiento personal” ha detallado la concejala.

Mar Segura, presentadora de televisión, ha tenido mucho que decir en esta gala. La periodista ha inaugurado el acto llevado a cabo en la Caseta Municipal. Segura ha tenido sólo palabras de elogio para Carmen quien la ha calificado de ser una mujer “muy querida y trabajadora” siendo una de esas personas “valientes” que necesitamos en la provincia. “Los homenajes son necesarios para premiar la labor de las personas que trabajan que luchan y que se esfuerzan para que el resto tengamos un bienestar social. Creo que ese homenaje sirve de ejemplo para el resto de las mujeres que se encuentran en la caseta popular, para que sigan luchando ellas también para que sigan motivadas y que sigan con esta convivencia” ha explicado la reconocida comunicadora.

El homenaje ha gozado de muy buena acogida entre las asistentes, quiénes han sido recibidas con varios platos típicos de la provincia, un desfile de trajes de flamenca donde el jurado se ha premiado además a Curro Ruiz por su diseño. También la asistentes disfrutaron de un entretenido sorteo donde colaboraron diversos establecimientos de la ciudad que han otorgado una variedad de productos como bolsos, alpargatas o vales para tratamientos de belleza. Todo ello se ha llevado a cabo gracias la gestión del Ayuntamiento que seguirá haciendo esta apuesta por la mujer .

El Ayuntamiento seguirá haciendo renombre a demás colectivos la próxima como el ‘Homenaje a los mayores’ que se llevará a cabo en la caseta municipal el próximo jueves 22 de agosto a las 14:00 en el recinto ferial. Igualmente se continuará este homenaje en el concierto ‘Almería 100 por ciento Mujer’ del próximo viernes 22.