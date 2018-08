Los nostálgicos de la moto se citan con la historia en el centro

La Feria es historia de la ciudad y, como tal, cada edición recurre a la memoria del motor para ensalzar una época que supuso el inicio de la segunda mitad del siglo XX. Casi cincuenta años hubo que volver en el tiempo para conocer los orígenes de las motos que abrieron la puerta a la entrada de las últimas décadas contemporáneas en Almería. Alrededor de un centenar de participantes acudieron a la Plaza de las Velas, acompañados de sus Vespas, Derbys, Guzzis, Bultacos, BMWs y Montesas, para formar un escaparate singular y 'despertar' el ambiente festivo.

Como es habitual, el evento contó con la organización de la Asociación Amigos de la Moto Antigua, que cumple su 22 aniversario como colectivo. El presidente Armando González subrayó que el fundamento del club es la recuperación y restauración de motos y vehículos antiguos y clásicos. Una labor que iniciaron en 1996 y agrupa a más 60 socios, a quienes les une su afición por las dos ruedas y su interés por conservar los comienzos del motociclismo: "Espero que sea una cita especial donde podamos disfrutar de un día de diversión, todos somos moteros y estamos hermanados por una misma causa", apuntó el presidente.

Si algo encierra la historia del motor es experiencia, anécdotas e instituciones de la mecánica y José Polo reúne los tres requisitos. A sus 80 años, todavía restaura ejemplare y en la exposición no pasó desapercibido. Presentó una Montesa Brio 110, renovada desde sus propias manos, que se convirtió en el atractivo de la mañana. El público no dudó en contemplar una estampa tan particular en primera línea, que atrajo a buena parte de los flashes. Pero no menos peculiar es su propietario, que decidió realizar su viaje de novios en una NSU Especial Max, de 250 centímetros cúbicos. Tras la celebración del enlace en Valencia, recorrió toda la costa mediterránea hasta rodear Andalucía, una muestra que refleja su pasión por las dos ruedas: "Cuando tenía 18 años anduve con la NSU, mientras moverse en bicicleta ya era un privilegio. La gente me decía que adónde iba con esa pedazo de moto", recuerda.

Le llegaron a ofrecer un cheque en blanco para venderla, pero fue incapaz de poner precio a una afición que ha sido compañera de carretera a lo largo de su vida. Así, alberga hasta una decena de reliquias en casa y dedica las mañanas a restaurar motos antiguas: "No le pongo precio ni dinero porque lo hago con todo mi cariño", dijo José Pola. Es el socio más longevo del colectivo de motos antiguas y posee una veintena de reconocimientos a su labor de mantenimiento y restauración de vehículos de dos ruedas.

Muchos de los participantes acudieron a la cita para mostrar sus propiedades con sello original. Fue el caso de Franciso Martínez, que expuso una Ossa con 43 años de antigüedad y un color verdoso que le confería cierta personalidad. Nada menos que el modelo que hizo campeón al piloto Mike Andrews. Con 350 centímetros cúbicos, fue la moto tipo que se empleó para las competiciones de trial en la década de los setenta. La particularidad es que sus piezas se fabricaron íntegramente en España.

"Es un mundo que engancha", reconocieron los presentes. Lo sabe bien Francisco Manuel Bordalás, que mostró su Ducati 175 TS, originaria de 1973. Le costó trabajo encontrar las piezas para conservarla en sus raíces. Gracias a ello, hoy es un reclamo para el público que visita las concentraciones. Le bastó conocer a un compañero para aprender las técnicas de restauración, lo que actualmente constituye su gran afición. "Es algo único, no se ve todos los días", concluyó.