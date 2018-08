"Mi próximo disco no tiene una línea musical definida"

-¿En qué momento Ana Guerra dejó su miedo escénico y se convirtió en una gran artista?

-Miedo escénico nunca he tenido, yo nací sin vergüenza. No obstante, dentro de la academia y del plató hubo un par de factores que hacían que yo no estuviera cómoda en el escenario. Pensaba que me iría pronto en el concurso, la gente cantaba increíble y había mucho nivel, entre otras cosas. Cuando me conciencié de que me marcharía pronto, empecé a relajarme y a disfrutar. Esto supuso un punto de inflexión y, a partir de ahí, comencé a sentirme muy a gusto.

-Tanto dentro como fuera de la academia ha interpretado diferentes estilos musicales, ¿con cuál se siente más cómoda o se define actualmente?

-El estilo que voy a seguir es difícil de decir aún. En el disco te puedes encontrar Ni la hora o un bolero. Creo que se ha visto, por mi paso por el programa que he tenido mucha versatilidad. Descubrí gracias a todo el equipo de Get Music que me sentía cómoda no sólo en boleros y tangos, que era mi zona de confort, es decir, lo que cantaba desde pequeña, sino que también me sentía a gusto cantando La negra tiene tumbao, Sax o La bikina. Descubrí diferentes géneros dónde me gustaba moverme. En el siglo en el que estamos, con la versatilidad y con el amplio mercado que hay... no creo que debamos definirnos en un estilo concreto. En el programa del que vengo me abrieron un abanico de estilos musicales y me hicieron cantar diversos géneros: boleros, pop o urban

-¿Qué le impulsó a apostar por 'Ni la hora'?

- No estaba definida dentro de un estilo musical. Llegaban muchas canciones y cuando la escuché por primera vez dije ¡es esta! Por el buen rollo que tiene, porque estamos en verano y este tipo de música apetece también y porque me siento identificada con el mensaje que transmitía.

-¿Qué mensaje pretende transmitir con este single?

- Es un mensaje que, a parte de tener empoderamiento femenino, es cómo "mira que bien me va sola", "no necesito de nadie", "no necesito de un hombre", "me llevo bien conmigo misma", "soy una mujer que puedo ser independiente", "elijo yo con quien quiero estar o no" y "puedo ser feliz". También animo a muchas personas a que, a veces, hay segundas oportunidades que no hay que dar. A veces no hay que dar ni la hora...

-¿Cómo lleva que este sencillo haya acumulado un millón de visitas por día y que sea disco platino?

- Imagínate, yo vivo en una nube. Tanto Aitana con su single Teléfono como a mi con Ni la Hora nos pasó una cosa parecido. Lo Malo había tenido tanto éxito que cuando salimos de la academia todo giraba en torno a eso. Teníamos que hacer un montón de producción de la canción, irnos por toda España, hacer conciertos, visitar platós y hacer televisión. Teníamos muy poco tiempo para dedicarnos a nuestras carreras individuales y encima sacar algo inédito, que era muy difícil. Estas canciones han costado hora de sueño. Yo soy una persona súper creativa, me metía en la cama y empezaba a darle vueltas a la cabeza. Pasaron un montón de canciones a las que yo decía que no, y decía ¡ay mi madre!, y pensaba que no llegaría nunca. Pero claro, de repente sacas una canción y la gente la acoge de esta manera y piensas, al final, esto es mi recompensa. Yo he trabajado para que esto saliera la mitad de bien de lo que ha salido. Viendo lo que ha pasado lo volvería a hacer mil veces más.

-Hemos escuchado 'El Remedio' y 'Ni la hora' pero muchos se preguntan cuándo escucharán un tema compuesto por usted.

-Componer es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer y sobre todo se necesita tiempo por esoni 'Ni la hora' tuvo participación mía en cuanto a composición. Llegó de Colombia y yo no tenía tiempo para ir allí y no podía sentarme a componer con nadie. Estoy empezando y es muy difícil que haga un tema 100% mío. Seré coautora juntoa otras personas de temas. Si que es verdad que, a raíz de sentarnos a componer el disco, una de las condiciones que yo he puesto es estar en todas las composociones y pertenecer a ese grupo de personas que harán mis canciones. Siempre estaré yo. Hemos compuesto temas y siempre he estado yo y he formado parte de esas composiciones.

-¿Se imagina su vida en un futuro sin la música?

- Realmente no me imagino vivir la vida sin la música porque no lo voy a hacer. Ya me vuelva a dedicar a cantar en la calle, que me encantaba cuando lo hacía, o me vaya bien y podamos seguir disfrutando de esta maravillosa época, lo haré. No me imagino cosas que al final creo que nos hacen perder el tiempo. Me dedicaré igual a un nivel o a otro. Estoy muy agradecida de estar en un nivel tan chulo como en el que me encuentro.

- Almería es vuestra última parada de la gira antes de 'separaros' todos, ¿cómo se sientes? ¿Qué cree que ocurrirá a partir de ahora?

- Hombre... para los cinco finalistas que nunca salimos de la academia y no vimos el 24 horas en directo esto es muy extraño. Recuerdo que Nerea me decía que al día siguiente de salir expulsada, llegó a casa, puso el directo, escuchó el ruido del exprimidor de naranjas y se puso a llorar. Creo que nosotros vamos a vivir un proceso que va a ser complicado. Evidentemente, ver a otra gente en tu casa, en lo que sientes tan tuyo, porque claro, pasaron muchos años de la última edición de Operación Triunfo a la nueva, entonces todo había cambiado mucho y se había modernizado. Tienes la sensación como de que aquello era de 16 personas y de todo el equipo. Y bueno, es una experiencia muy nuestra. Si podemos ayudar a los nuevos concursantes, lo haremos. Artistas como David Bisbal o Pablo López nos han tendido la mano a esta generación de jóvenes artitas y nosotros haremos lo mismo.