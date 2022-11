"Sin nosotros, no es que no haya agricultura es que no hay comida"

Agricultores almerienses y también de otras provincias como Córdoba, Toledo, Ciudad Real y Alicante se movilizan en Madrid, convocados por Asaja, frente a la Oficina de la Representación de la Comisión Europea en España, que ha organizado un debate público a propósito de la entrada en vigor de la nueva PAC en los 27 estados miembros de la UE el próximo 1 de enero de 2023 y en el que participan representantes de las administraciones europea y nacional, ecologistas, científicos y cooperativas, pero no los profesionales de la agricultura.

Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, ya señalaba hace unos días; “No se han tenido en cuenta las alegaciones del sector agroganadero andaluz para la nueva PAC 2023-2027, por ello reclamamos una revisión previa a su aplicación que evite un desmesurado impacto socioeconómico en el sector”. Este miércoles, con megáfono en la mano apuntaba: "Lo que no puede ser es que se legisle a espaldas de los que realmente sufren y ponen la comida en la mesa. Necesitamos diálogo, que se nos escuche y la garantía de seguir produciendo".

Blanque mantiene: "No negamos a que se hagan importaciones porque nosotros somos netamente exportadores, pero sí a competir en unas condiciones absolutamente discriminatorias con el resto de países. No puede ser que a nosotros se nos exijan unas condiciones fitosanitarias, sociales y una legislación que que no se exige al resto de países. Eso se llama desmantelar la agricultura europea y no lo podemos permitir. Sin nosotros no es no haya agricultura es que no hay comida"

Por su parte el presidente de Asaja, Pedro Barato, según declaraciones que recoge Efe, mostraba su descontento con la directora de la Representación de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez, por "no tener a bien invitarnos a participar" en un acontecimiento "muy importante".

Benítez "no ha querido que estemos los legítimos representantes de los agricultores" cuando "nosotros somos los que necesitamos este tipo de reuniones e informaciones".

Barato matizaba que desde la CE "reconocieron su error la semana pasada" y les ofrecieron participar "haciendo un resumen de lo que se diga en las mesas", lo cual es "una tomadura de pelo".

El presidente de Asaja aprovechaba para asegurar que su organización "no está de acuerdo" con esta PAC porque "perjudica a la agricultura profesional" que representan.