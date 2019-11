Aún con la resaca de la jornada del 19-N, donde miles de agricultores tomaron la capital para defender su trabajo y denunciar los abusos que viven ya de manera estructural con unos bajos precios que en muchas épocas de la campaña ni siquiera cubren los costes de producción, miles de los agricultores que secundaron la movilización, los que sumó la asociación Unión de Agricultores Independientes, pidió a los convocantes que el de ayer fuera también un día de parón.

Solicitaron que hubiera una segunda jornada de parón, algo que desde el primer momento rechazó la comercialización. Y finalmente así fue durante el día de ayer. Cooperativas y alhóndigas abrieron sus puertas para continuar con una normalidad que no fue tal casi hasta mediodía en la comarca del Poniente almeriense, ya que también fueron muchos los agricultores que se negaron a cortar y otros que esperaron hasta el final del día para hacerlo.

En la costa granadina pasó lo mismo, de hecho, en esta localización se pudo comprobar como la Policía Nacional llegó a personarse en algunas instalaciones para prevenir que se diera cualquier tipo de altercado en el caso de que hubiera enfrentamientos entre partidarios de no vender y quien sí iba a hacerlo.Pese no haberse desarrollado como esperaban desde la asociación, su presidente, Joaquín López ‘Bernabé’, quien asegura que “los agricultores no han metido nada ahora,y no ha sido hasta las 11:00 horas de la mañana aproximadamente cuando han empezado a llevar género. Es un logro al menos”.

En el campo aún se habla y mucho de lo acontecido el pasado martes en el centro de la capital. Pese a que el tramo final de la manifestación contara con momentos de tensión de los agricultores vinculados a la asociación con los convocantes, organizaciones agrarias y comercialización, las expectativas y las movilizaciones de cara al futuro más inmediato siguen más vivas que nunca.

Es cierto que han mejorado los precios estos días, pero para los productores esto no es más que un “espejismo” recurrente. También ha entrado el frío, algo que siempre los mejoran. Pero son conscientes de que el actual modelo y estructura del sector los tiene como principales damnificados.