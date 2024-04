Agua, bien imprescindible para el campo

El cambio de ciclo de la campaña agrícola marca el comienzo de la Feria Expolevante. Con los campos de Níjar ya rebosantes de cultivos de primavera, sandía y melón principalmente, toca hacer balance de una campaña que llega marcada por la sequía, los precios y las movilizaciones del campo, que en el primer trimestre del presente año han tenido al campo en alerta. No hay mejor sitio para realizar un análisis preciso que el Ferial de Campohermoso.

La XVI edición de Expolevante-Níjar aglutinará a todos los actores del agro almeriense, nacional e internacional, englobando a las principales empresas del sector, tanto de subsectores ya tradicionales en la muestra, como son las empresas de nutrición y sanidad vegetal, de semillas, de control biológico, de diseño y construcción de invernaderos, de maquinaria y de textiles y plásticos agrícolas, entre otros, pero donde también habrá lugar para las entidades que reflejan las nuevas tendencias y compromisos del sector, como es el caso de la economía circular y la sostenibilidad.

Tanto es así, que a los expositores ya confirmados, se ha unido la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas, AGRA, a la que pertenecen los principales gestores de residuos intermedios y finales de las provincias de Almería y Murcia, representando en exclusiva al sector del plástico agrícola para Almería, cuyo cometido es lograr el punto de encuentro entre los fabricantes de materiales plásticos, el sector agrícola, las Administraciones Públicas y los recicladores, en la defensa y búsqueda de soluciones a los residuos generados por la propia actividad agrícola, contribuyendo al reciclaje y revalorización de este tipo de materiales.

La desalación y las aguas regeneradas se han convertido en la principal solución

Otro de los factores destacados de la sostenibilidad es la política hídrica. El agua es imprescindible para el campo, es el maná que necesitan los productos de la Huerta de Europa para abastacer al viejo continente. En medio de un contexto generalizado de sequía, la provincia es una privilegiada puesto que bien implementando desde hace años iniciativas de aguas alternativas, como son las desaladoras o los EDAR. Diario de Almería, en un desayuno informativo, analizará lo que supone el líquido elemento en cuanto a que es generador de riqueza y de empleo sostenible.

De la misma forma que el agua marca la campaña, los precios este año vuelven a estar en el candelero. Sin ser un mal ejercicio, no ha terminado de cubrir las expectativas que se habían generado. El de 2022-23 fue histórico en algunos productos, como el pimiento, y muy bueno en otros como el tomate, que iba cuesta arriba después de haber sufrido en el lustro anterior. Las temperaturas no han acompañado en momento alguno y la entrada de género de terceros países ha provocado un exceso de oferta, lo que no ha hecho subir las pizarras en las cooperativas.

Precisamente, la falta de control en las importaciones, que han provocado varias alertas sanitarias, fue uno de los motores que ha provocado las movilizaciones del agro español. Para analizar toda esta temática y con muchas novedades por presentar, las empresas agrícolas más destacadas del campo almeriense acuden a Expolevante.