Aguas del Almanzora aboga por embalses y una nueva desaladora

En el Almanzora este año pasado la situación del agua ha sido mala, porque hemos tenido cortes de los trasvases, tanto del Tajo-Segura como del Negratín, que ha llegado a situaciones límite en algunos casos . Para 2020 el horizonte tampoco es bueno porque no ha llovido en el Guadalquivir, que es nuestra fuente de suministro del sector base del Negratín”, así lo apunta Javier Serrano, presidente de Aguas del Almanzora que riega 24.000 hectáreas. Éste va más allá y califica la situación de crítica, dada la dependencia de la zona de los trasvases y de una desaladora, la de Cuevas, que está en la ruina desde hace más de ocho años.

Serrano reconoce los trasvases dependen de la lluvia, “pero ante la amenaza de cambio climático y de escasez de agua hay que hacer infraestructuras y tomar medidas”. Como detalla una es la desalación, “pero tiene que estar operativa”, por ello, los regantes se han propuesto acometer una nueva desaladora en la desembocadura del Almanzora, con 30 hectómetros cúbicos de capacidad y para la cual ya hay parte de la documentación tramitándose en la Junta de Andalucía. Otra de las actuaciones es aumentar la regulación, “hacer embalses de tal forma que cuando llueva se pueda aprovechar los sobrantes”, dicta Serrano, quien continúa que en la zona llueve poco o cuando lo hace en cantidad lo hace de manera torrencial, lo que produce daños y se desaprovecha el agua. “Con los embalses mataríamos dos pájaros de un tiro: aprovechamos los excedentes de agua y contamos con una reserva para cuando no haya, de forma que se desarrolle una agricultura con cierta sostenibilidad”.

Tener agua, según el presidente del Almanzora, posibilitaría afrontar mejor el cambio climático. Ya que este recurso permitiría tener árboles y ello contar con una atmósfera más limpia y saludable. “Asimismo es un bien necesario para la alimentación, porque sin agua no ha agricultura y sin ésta no hay alimentos. No hay nada más importante que tener garantizada la alimentación y el medio ambiente”.