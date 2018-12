Almería pedirá 700 millones a la UE para frenar el déficit hídrico

“El diagnóstico es malo y el pronóstico peor”. Ésta es la conclusión a la que se ha llegado tras la elaboración del ‘Plan Estratégico de Agua y Energía 2020 para la provincia de Almería’ liderado por Asempal (Confederación de Empresarial de Almería)y respaldado por la Diputación Provincial de Almería, que persigue el aprovechamiento de la energía solar y la eólica para conseguir nuevas fuentes de agua para la provincia en unas condiciones óptimas. El estudio pretende ser la herramienta que respalde tanto la administración andaluza como el Gobierno central para solicitar a la Unión Europea la inversión territorial integrada (ITI) en el marco de la convocatoria 2020, que permita optar a 700 millones de euros para poner fin a la problemática del déficit de recursos hídricos en la provincia y contribuya a un crecimiento socioeconómico sostenible de la misma.

Según exponía ayer el presidente de Asempal, José Cano, Almería tiene un factor que le condiciona y no es otro que el déficit hídrico y, “paralelamente tenemos un potencial, aún no lo suficientemente desarrollado, como son las energías renovables que pueden ser una gran palanca de desarrollo”. Para el máximo representante de Asempal, la provincia almeriense está abocada a garantizar el buen uso de sus recursos naturales, especialmente el agua y la energía, y aprovechar la eficiencia de su sistema agroindustrial, convirtiéndose esto en una estrategia que potencie la innovación, el desarrollo para ser referente en economía baja en carbono. Es en ello en lo que Cano justifica la vinculación de esta ITI al agua, la energía y los alimentos, respondiendo así “a la visión de futuro en la que converjan la agenda 2030 en temas como el cambio climático y la sostenibilidad. Donde muchos pueden ver una amenaza, para nosotros tiene que ser una gran oportunidad para poder transformar Almería y su economía”, insistía el presidente de los empresarios.

El estudio cifra en más de 160 hectómetros cúbicos el déficit hídrico anual de Almería

En el diagnóstico de este estudio se contemplan cuatro retos y en la metodología se señalan 31 temas, entre los que se diferencian los que requieren mayor urgencia y otros aspectos. Así los retos, de acuerdo a las palabras de Cano son: mejorar la gobernanza de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento socioeconómico inclusivo en un clima cambiante; sostenibilidad energética, eficiencia energética, energías renovables y adaptación al cambio climático; una agricultura que hace un uso sostenible de sus recursos endógenos; y un reto transversal como plataforma de competitividad y gestión pública colaborativa.

“El problema es vital y tenemos que trabajar todos”. Con esta contundencia se mostraba ayer en la presentación del plan Jesús Cuadrado, presidente de la Asociación de Empresas de Agua y Energías Renovables de Asempal, aludiendo a que este proyecto deber ser integrador, es decir, que sea la columna vertebral que integre todas las soluciones que se están dando entorno al problema del agua, desde las propuestas de desalación, recogida de pluviales en superficie de invernaderos, encauzamientos, minitrasvases, etc. En este sentido, tiene cabida la presentada este año como Incubadora de Empresas de Alta Tecnología Especializada en Innovación Tecnológica y Gestión Sostenible del Agua, promovida por Cajamar y la Fundación Incyde; de hecho, la cooperativa de crédito almeriense ha colaborado también en este plan para lograr la ITI y se pretende que sea el observatorio tecnológico de agua. “En la ITI tiene cabida todo lo que sea económicamente y medioambientalmente sostenible”. Cuadrado apuntaba a que si bien son las empresas las que van a liderar todo este proceso de transformación se requiere el apoyo de la administración. En esta línea, hace casi dos meses, la ahora presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, parecía más que dar el respaldo a la iniciativa, pues tal y como comunicaba la agencia Efe en noviembre con una visita de Díaz a la provincia, ésta afirmaba que la ITI se está elaborando con el respaldo de la Delegación Territorial de Economía, asegurando que va a ser “muy positiva” para la provincia almeriense. Además, recordó queinversiones como ésta ya se han experimentado en otros lugares de Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz y en Linares.

En cuanto al presupuesto que se estima necesario para llevar a cabo el plan (los 700 millones), el representante de Asempal señalaba que se han estimado unos 1.000 euros por habitante. De acuerdo a sus palabras, este estudio, consensuado con la comunidad científica, corrobora que la falta de agua es un problema estructural en Almería, “cifrado en más de 160 hectómetros cúbicos el déficit anual, lo que equivale al 20% de nuestro consumo y eso es una bestialidad, no podemos estar dependiendo de Sierra Nevada todo el tiempo y el cambio climático no nos está beneficiando”.Para hacer frente a esta gran traba para el desarrollo provincial, Cuadrado al igual que Cano, defienden que la posibilidad no pasa por reducir producción agrícola de esta provincia, “no podemos ser prohibitivos, sino todo lo contrario. El gran objetivo es tener agua con medidas sostenibles y a tiempo, lo último es fundamental”. Asimismo, el presidente de la asociación de empresas de agua informaba que el plan atiende a las diferentes circunstancias que se dan en la provincia como la sequía o la calidad del agua, así los elevados índices de contaminación en el Almanzora o la situación de los acuíferos en el Campo de Tabernas.

Por su parte, el presidente de Diputación, Gabriel Amat, hacía hincapié en la importancia de este proyecto ya que el agua “es la sangre y vida de nuestra provincia”. Amat incidía en que el agua siempre ha sido una prioridad para el equipo de gobierno provincial, “no sólo a través de nuestras inversiones que superan los 30 millones de euros sino también a través del apoyo de proyectos como éste que asegurarán el futuro hídrico de la provincia”. El máximo representante de Diputación señalaba como fundamental la colaboración institucional: “Las instituciones tienen el deber de unirse para desarrollar asuntos de interés para la provincia y el agua es una piedra angular para todos. Siempre vamos a estar en todas las iniciativas que tengan como fin traer más agua a la provincia y hacerlo de un modo sostenible utilizando energías limpias y que tanto abundan en Almería como la eólica y la solar”. Gabriel Amat recordaba también el trasvase Tajo-Segura, “tren que se dejó pasar”, por lo que animaba a la búsqueda de nuevas soluciones.