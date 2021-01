"Almería necesita un plan de industrialización real"

“La pandemia está dejando a nuestra provincia desolada desde el punto de vista social y económico”, así de tajante se ha mostrado Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería al hacer balance de un 2020 que ha sido para olvidar, pero lo que es peor aún, este 2021 no augura, por el momento, que vaya a ser ni mucho menos mejor.

La situación es muy compleja por la excepcionalidad de la COVID-19 en todo el país, y la provincia es en estos momentos uno de los lugares con mayor incidencia. Por ello, Vidal pide a la administración, tanto a la Junta de Andalucía como el Gobierno de España, que se tomen medidas rápidas y eficaces, porque entienden que se está perdiendo un tiempo que puede tener consecuencias. Además pide a la Junta de Andalucía que, a un actor social como son los sindicatos, se les informe de la situación en los hospitales en tiempo real. “Pedimos saber qué ocurre. Está pasando una gran factura. Es necesario que se implementen todas las medidas necesarias y aumentar las instalaciones a centros privados y establecer otras instalaciones para hospitales de campaña, ya que la Inmaculada y el Poniente están críticos”.

En el balance del año, Almería registra 68.688 desempleados con un porcentaje de desempleo que supera ya 25%. “Estamos por encima de toda Andalucía y de la media de todo el Estado”.

Además, Vidal explica que en la provincia ha subido el desempleo en todos los sectores y el que más se ha resentido es el sector servicios, que está liderado por un sector del manipulado que continúa con su lucha para conseguir un convenio justo y cuya situación actual derivó hace unas semanas en su primera huelga.

Para la secretaria general de UGT, la pandemia “ha puesto de manifiesto que falta un plan de de industrialización. Ese que se firmó hace más de tres años con la Junta de Andalucía, del que hemos reivindicado mucho, porque tendríamos que estar en el objetivo 2030 que ha marcado Europa en un 20% de industrialización y en Almería no se llega de momento ni al 10%. La escasa que existe se nos va a ir, caso de la central térmica de Carboneras, en la cual no ha habido ni hay una situación en la que se le pueda dar estabilidad a los trabajadores”, comenta Vidal, quien tiene serias dudas con los planes de reconversión establecidos dentro de la Transición Justa una vez consumado el desmantelamiento, de los que “a día de hoy no vemos la viabilidad, ni proyectos claros al respecto”.

“No vemos proyectos para incentivar esa industrialización basada en el I+D+i, en las renovables, que creo que es el futuro y que además podemos conseguir, ya que tenemos las mejores condiciones para ello en el continente. Debemos instar al gobierno y resto de interlocutores responsables a que se sienten y pongan sobre la mesa un plan de reconstrucción de futuro real”.