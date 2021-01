Almería quiere liderar la vanguardia en economía circular en la agricultura

A fin de implementar la economía circular en el sector agroalimentario (al considerar que la agricultura intensiva de Almería constituye un campo de trabajo excelente para su desarrollo) el grupo de investigación adscrito al ceiA3 de la Universidad de Almería ‘Economía Ambiental y de los Recursos Naturales | SEJ-579’, coordinado por José Ángel Aznar Sánchez, está impulsando la puesta en marcha de una novedosa línea de investigación.

Para conseguir su propósito ha creado un consorcio de investigación con otros centros que son referentes mundiales en este ámbito. Por un lado, el Tyndall Centre for Climate Change Research de la Universidad de Manchester que está especializado en el análisis del ciclo de vida que es una herramienta ampliamente utiliza en los estudios de la economía circular. Y por otro, la Universidad de Mondragón que tiene una dilatada trayectoria en el estudio de la aplicación de la economía circular en el sector industrial. Estas tres entidades están desarrollando conjuntamente una novedosa aproximación a la implementación de la economía circular en el sector agroalimentario a partir del trabajo de campo que se está llevando a cabo con diferentes agentes de la agricultura intensiva almeriense.

El sistema almeriense bajo abrigo es el mejor para implementar los avances en este campo

El trabajo desarrollado en el seno de este consorcio ya está generando sus primeros resultados entre los que destaca la coordinación de un ‘special issue’ sobre indicadores de economía circular para el sector agroalimentario en una de las revistas punteras a nivel mundial en este ámbito, ‘Resources, Conservation and Recycling (IF: 8,086, Q1-primer décil en el Journal Citation Report)’.

Además, el grupo almeriense de investigadores del ceiA3 ha publicado los resultados de un primer estudio exploratorio aplicado al caso de la agricultura intensiva provincial. En concreto, José Ángel Aznar, Juan Francisco Velasco, Daniel García y Belén López han publicado el artículo ‘Identification of opportunities for applying the circular economy to intensive agriculture in Almería (south-east Spain)’ en la revista Agronomy (Q1 en el Journal Citation Report).

En este trabajo se analizan las oportunidades que la economía circular puede ofrecer al sector de la agricultura intensiva de Almería para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo. Se identifican las estrategias circulares que mejor se ajustan a la agricultura intensiva almeriense, y se determina el nivel de adopción actual de dichas estrategias para establecer el potencial de las distintas propuestas. Los resultados muestran una gran variedad de alternativas, tanto a nivel de explotación agrícola como en el caso de los centros de envasado y comercialización.