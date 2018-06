Anuncian movilizaciones por el parón en el acuerdo del convenio de textil

Representantes de UGT y CCOO denuncian la postura de los empresarios tras la ruptura de la negociación del Convenio de Comercio Textil de la provincia de Almería, que afecta a más de 300 empresas. Los delegados de CCOO y UGT Almería aseguran que desde que comenzó la negociación "todo sigue más o menos igual", ya que "la patronal no tiene intención en avanzar para ir recuperando los derechos que los trabajadores y trabajadoras de este Sector han ido perdiendo en los últimos años". Los profesionales de este Sector llevan con el sueldo congelado desde 2015 y, en la mayoría de los casos, su salario anual no alcanza los 12.000 euros brutos, debido al abuso, por parte de los empresarios, de los contratos a tiempo parcial. De esta forma, según los representantes sindicales, "nos encontramos ante una nueva forma de pobreza, con salarios de miseria que no permiten a las personas vivir dignamente".