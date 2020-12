Asaja Almería celebra el mantenimiento del sistema de módulos para 2021

Asaja-Almería valora que para el próximo año no se haya modificado el Régimen de Módulos, manteniéndose por lo tanto los límites existentes para la permanencia en el sistema, establecido en 250.000 euros anuales en volumen de ingresos. La organización recuerda que este método de tributación es mayoritario en el caso del sector agrario, y que desde Asaja vienen defendiendo su permanencia. “Creemos que esta decisión viene a dar tranquilidad al sector y al colectivo de autónomos, muy afectados por la actual crisis económica y sanitaria, y que se han visto perjudicados por otros incrementos fiscales, entre ellos el de las cuotas de autónomos. No obstante, seguiremos trabajando a lo largo del próximo año para conseguir que no se modifique el actual sistema de módulos, especialmente ante posibles propuestas que amenacen su permanencia como tal”, señala Adoración Blanque, secretaria general.

Además de esta medida, Hacienda ha publicado la Orden por la que establece los índices de rendimiento neto para el año 2021 y el régimen especial simplificado del IVA que no sufren modificaciones. Por otro lado, en Asaja están trabajando en la presentación de los informes necesarios para adaptar los módulos del sector agrario a las situaciones de carácter excepcional que se han producido este año 2020.

La organización recuerda que las cuestiones fiscales y relacionadas con el régimen de módulos (estimación objetiva) y el de estimación directa son algunas de las cuestiones que mayor número de consultas despiertan a lo largo del año, por este motivo, debemos señalar que para aquellos que facturen más de 250.000 euros por ingresos procedentes de la agricultura, deberán renunciar durante el mes de diciembre al régimen de módulos para tributar de forma obligatoria durante los siguientes tres años en estimación directa. Para todas estas cuestiones ASAJA recuerda que dispone de personal técnico especializado en fiscalidad agraria con el que puede contactar a través de las oficinas.