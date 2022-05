Asaja: "Hacienda vuelve a ignorar las hortalizas de Almería en la rebaja fiscal"

Asaja-Almería considera raquítica la rebaja fiscal aprobada por Hacienda que lo vuelve a hacer y deja fuera al sector hortícola de la provincia a pesar de los daños derivados de Filomena, que mermó seriamente la producción y de la incidencia de virosis. “Esta Orden un año más vuelve a ignorar los informes del sector y deja sin ningún tipo de alivio fiscal a una inmensa mayoría de agricultores, ya que no sólo las hortalizas de Almería se han quedado fuera, sino que sectores muy afectados por la sequía como cítricos, el olivar o el cereal tampoco ven reducido su índice de rendimiento neto”, apunta Adoración Blanque, secretaria general de Asaja-Almería.

Hoy se publicaba la Orden con la modificación de los índices de los módulos para las actividades agrícolas y ganaderas para el ejercicio de 2021, necesaria para poder realizar la declaración de la Renta y que a juicio de Asaja se queda muy corta, ignorando las peticiones realizadas por los daños sufridos, entre otras situaciones, por el temporal de Filomena y la sequía que hemos venido padeciendo especialmente en la segunda mitad del año.

Por su parte son los sectores ganaderos, uva de vino y el almendro, como sabemos afectado durante el pasado año por las heladas de primavera y la sequía, los únicos que han contado con el favor de Hacienda y se beneficiarán de una reducción en el índice de rendimiento neto.

Desde Asaja-Almería reclamamos al Ministerio de Hacienda que revise lo aprobado e incluya a los agricultores olvidados en esta “rebaja fiscal” raquítica e injusta para la provincia, modificando hasta el 0,16 el índice para los cultivos hortícolas bajo cubierta y al 0,13 para las hortalizas al aire libre, que incluya a los cereales situando su módulo en el 0,10 y al olivar con el 0,07.

Además desde Asaja queremos recordar que el Gobierno no ha puesto en marcha ningún tipo de medida de alivio fiscal para los agricultores y ganaderos que se encuentran dentro del régimen de estimación directa, y que no se han puesto en marcha las deducciones prometidas a finales del año pasado en las facturas de gasóleo o fertilizantes. La situación del alza de los costes de producción que se encuentran disparados lleva produciéndose desde el pasado verano, es necesario que se tomen medidas para paliar el incremento de costes con carácter inmediato, empezando por rectificar esta Orden en la que el sector está reclamando algo que es justo y verificable, “no se entiende cómo no se han tenido en cuenta los efectos de Filomena o la sequía en algunos sectores”, concluye la representante de Asaja.

Estos son los sectores que han sido incluidos en la Orden:

Sectores ganaderos

-Apicultura: 0,13

-Porcino de carne: 0.09

-Porcino de cría: 0.18

-Ovino y caprino de carne: 0.09

-Ovino y caprino de leche: 0.18

-Avicultura: 0.09

-Cunicultura: 0.09

Sectores agrícolas

- Uva de vino sin D.O. 0.18

- Almendra: 0.18

-Almendra en Oria, Vélez-Rubio y Vélez-Blanco: 0.13

-Almendra en Alcóntar, Chirivel y Maria: 0.09