Asaja exige el compromiso de Europa para evitar la desaparición del tomate

Asaja-Almería ha participado esta mañana en la reunión del Comité Mixto Franco-Hispano-Italiano del tomate en el que ha quedado reflejada la preocupación por la situación que está viviendo este producto desde la entrada en vigor del actual Acuerdo con Marruecos con las consecuencias de sobre conocidas de pérdida de competitividad y de peso en el mercado, de hecho las exportaciones de tomate de estos países van en claro descenso cada año, con una previsión de un 40% menos hasta 2030, un 80% menos en el caso de España, según datos aportados por los propios exportadores.

Todos los participantes han coincidido en el análisis de que la realidad que está padeciendo el tomate es cada vez más complicada, y de hecho las previsiones que se han realizado para los próximos años no son nada halagüeñas, especialmente para España, si no se toman medidas con carácter urgente. Tenemos cada vez menos producción de este producto, pero es que además el valor del mismo no se está viendo incrementado.

Si hace unos días desde ASAJA ya denunciaban la pérdida de superficie de un 16% y son constantes y reiteradas las denuncias de la falta de transparencia en relación al Acuerdo con Marruecos, en el día de hoy ASAJA ha reclamado que se dé traslado a la Comisión de la situación actual y real que tienen los agricultores europeos y se pida a la Comisión un pronunciamiento expreso sobre el desarrollo del Acuerdo y de las perspectivas de futuro que plantea para “salvar” a este sector. “Necesitamos que nuestras instituciones europeas se pronuncien y que den los datos que estamos reclamando, tenemos un Acuerdo que no se está cumpliendo y no podemos continuar soportando la presión que se ejerce sobre nuestros agricultores, abocados al abandono”, señala Adoración Blanque, Secretaria General de ASAJA-Almería.

“Existe consenso entre los miembros de este Comité en los tres países sobre la falta de compromiso y la dejación de funciones que se está cometiendo con el tomate” ha señalado Blanque, “la consecuencia es que los agricultores se sienten indefensos por parte de las instituciones europeas y es irritante la de información sobre el pago de aranceles que está realizando Marruecos, principal causante de la desaparición paulatina del tomate en Almería”.

Por ello ha señalado que el objetivo marcado por todos los miembros del Comité Mixto es trabajar conjuntamente para que Europa revise el actual Acuerdo con Marruecos para adaptarlo a la situación post-Brexit, tanto en contingentes como en precios de entrada, ya que el actual, 0.46 se sitúa por debajo de los costes de producción españoles. ASAJA cree que es fundamental reforzar los controles para evitar que nuestras fronteras sigan siendo un coladero de producto en determinados momentos, y recuerda lo ocurrido en febrero con la brusca caída de precios del tomate coincidiendo con los momentos de mayor entrada de producto marroquí, “la relación directa entre el incremento de exportaciones y nuestras crisis de precios está demostrado, esto no puede continuar así”, señala la representante de Asaja.

Asimismo Asaja recuerda que es fundamental realizar un seguimiento del estado del calabacín y el resto de producciones hortofrutícolas que se ven perjudicadas por la desigualdad en las condiciones de competencia y en la falta de control y de verificación del cumplimiento de los Acuerdos que Europa mantiene con Países Terceros.