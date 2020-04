Asaja considera la orden de reducción de módulos insuficiente

Asaja-Almería informa de que en el día de hoy Hacienda ha publicado la Orden con la modificación de los índices de rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas a cosecuencia de diferentes factores que ocurrieron en el año 2019. En este sentido Asaja lamenta que los afectados por la DANA en la provincia en el mes de septiembre no se hayan tenido en cuenta y estos agricultores y ganaderos del campo de Níjar,y Levante Almeriense no se hayan visto de algún modo compensados. En el municipio de Nijar aunque predominantemente se cultliva calabacín y tomate no es menos cierto que también hay un sustancial crecimiento de pimiento, o incluso pepino o berenjena, por lo que en este caso estos agricultores no obtienen reducción alguna.

De este modo, el sector hortícola vuelve a quedarse a medias y sólo los productores de tomate y calabacín en toda la provincia verán reducido su módulo al 0,18, quedando fuera otros como pimiento o pepino afectados por virosis especialmente en la comarca del Poniente.

Asaja pide una corrección de errores para que se atienda a todo el sector

La Organización aunque valora la prontitud en la publicación de la Orden, lamenta que en la misma no se tengan en cuenta gran parte de los daños que la DANA dejó en la provincia y que afectó a más de 1.000 hectáreas de hortícolas bajo plástico la comarca del Campo de Níjar, 500 hectáreas de hortícolas al aire libre en la comarca del bajo Almanzora y otras 500 hectáreas entre plantaciones de cítricos y olivares. Asaja recuerda que la DANA del pasado mes de septiembre que afectó a sectores como el hortícola y el ganadero desde Cabo de Gata a Pulpí para los que se había pedido la excepción total para los afectados.

Por otro lado ASAJA informa de que a raíz de esta Orden obtienen reducciones en los módulos todos los agricultores y todos los municipios para los sectores de cítricos, cereales y olivar. Y también se incluyen apicultores, caprino de carne y leche, y ovino de carne y leche. En la provincia de Almería además obtienen reducciones adicionales el almendro en algunos municipios de la comarca del Almanzora por lo que ASAJA considera que se debería haber incluido toda la comarca, y se incluyen la lechuga y el brócoli en Huércal-Overa y el almendro y olivo en Los Vélez.

Asaja ha solicitado una corrección de errores de dicha Orden que espera que Hacienda y Agricultura atiendan con urgencia en la que se atiendan las peticiones de la Organización y se incluya al todo el sector hortícola para el que pedimos una reducción en el módulo al 0.13, una mayor reducción para olivar y cítricos, y el módulo a 0 para los afectados por la DANA y apicultura.