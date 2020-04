Asaja destaca las buenas previsiones de almendra en Almería

ASAJA señala las buenas perspectivas con las que se encuentra la campaña de la almendra en la provincia y en especial, en la comarca de Los Vélez donde los almendros, ya florecidos, ofrecen la visibilidad de los frutos apreciándose buenos rendimientos. Es pronto para hablar de previsiones, ya que el tiempo puede depararnos aún alguna sorpresa pero las sensaciones que existen es de que se estamos ante una buena campaña de almendra.

Como viene ocurriendo en los últimos años, las suaves temperaturas del final del invierno propician un adelanto de la floración que hacen que las almendras tengan ya un buen tamaño y el desarrollo sea óptimo. "La campaña viene adelantada unos 20 días aproximadamente, aunque hay diferencias en función de la zona destacamos que este año hasta el momento la climatología se ha aliado y ha permitido que las lluvias que han caído estos meses contribuyan actual estado de los almendros en la comarca de Los Vélez", señala Miguel Ángel Serrano, técnico de ASAJA-Almería.

No obstante la situación, como señalan los propios agricultores, difiere en función de las zonas ya que hay comarcas en las que no ha llovido lo suficiente, como ocurre en el Almanzora o en Nacimiento y los árboles no van a dar los mismos rendimientos, aunque aún sigue siendo pronto.

Además, uno de los temores de los agricultores son los daños que pudieran ocasionar las heladas, que de forma frecuente se producen en abril y principalmente en las zonas más altas, y que esto dañe el fruto y se merme la cosecha que de seguir así podría ser excelente.

Desde ASAJA recordamos que aún quedan semanas en las que pueden producirse heladas, y que el viento o el pedrisco pueden ocasionar daños, por ello insistimos en la importancia que tiene tener asegurada la cosecha y también la propia plantación. “El sistema de seguros sigue funcionando con normalidad y en el caso de cultivos como el almendro ofrece en estos momentos la posibilidad de ser asegurado contratando el módulo P donde fenómenos como el granizo está cubierto, no ocurre lo mismo con las heladas pues para tener incluido este riesgo el seguro debió contratarse el pasado otoño cuando se abre el período de contratación de esta línea”, señala Miguel Ángel Serrano, técnico del área de sectores productivos de ASAJA-Almería.