Asempal difunde entre las empresas de Almería las manifestaciones de interés para proyectos al Next Generation

La Confederación Empresarial de la provincia de Almería, Asempal, está avisando a las empresas de la provincia de las diversas consultas de manifestación de interés (MDI) que están realizando los diferentes ministerios, en el marco de las actuaciones para la definición final del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España para la movilización de los fondos Next Generation EU.

Estas manifestaciones de interés tienen como objetivo recabar información sobre propuestas e identificar áreas de interés que ayuden a la definición de líneas estratégicas de actuación en cada uno de los ámbitos planteados.

En concreto, Asempal ha difundido entre las empresas de la provincia las consultas de interés que tiene abiertas actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico (MITECO), relativas a energías renovables; sistema energético, infraestructura eléctrica, redes inteligentes y despliegue del almacenamiento energético, así como de Comunidades energéticas locales y la de fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa como instrumento para la recuperación. El plazo para presentar propuestas es hasta el 26 de febrero.

También ha hecho llegar a las empresas la consulta de manifestación de interés del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre el “Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital”. Este Programa de Apoyo se enmarca en la componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, alineado con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y toma como referencia el programa europeo de ayudas del Mecanismo Conectar Europa. El plazo para presentar propuestas finaliza el 28 de febrero.

Asempal recuerda que la presentación de una expresión de interés no genera ningún derecho ni obligación para los participantes. La no presentación no limitará la posibilidad de presentar propuestas en una eventual futura convocatoria de ayudas.