Autorizan el alimento convencional para el ganado ecológico por la sequía

La resolución que autoriza la alimentación convencional para producciones ganaderas ecológicas de las especies de herbívoros recoge que únicamente se podrán usar materias primas que se elaboren sin utilizar disolventes químicos y que no cuenten con organismos modificados genéticamente o productos derivados de ellos.

Este permiso se extiende también a la apicultura bio

Este permiso excepcional también afecta a la apicultura ecológica que podrá alimentar las colmenas de forma artificial con miel producida ecológicamente y, de forma preferente, de la misma unidad ecológica, azúcar ecológico o jarabe de azúcar ecológico. Sólo se podrá emplear alimentación artificial entre la última recolección de la miel y los 15 días anteriores al siguiente periodo de afluencia de néctar y de mielada.

Todo ganadero que use este permiso deberá comunicarlo a su organismo de control mediante el modelo establecido y disponible en la web de la Consejería, además de guardar un registro documental de los suministros de alimentos no ecológicos que usen durante el periodo de excepcionalidad, al objeto de que los organismos de control que supervisarán la aplicación de esta medida puedan garantizar que el productor adquiere solo el alimento necesario destinado a sus animales durante el tiempo de carestía y no más allá.