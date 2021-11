Aviso al Gobierno: “Los costes energéticos son inasumibles”

“Concluía mi discurso en los Premios Macael 2.019 con la frase: mármoles y marmolistas los habrá, pero como en esta comarca en ningún lado”. Así comenzaba el discurso más esperado de la noche. Ese que refleja el sentir de todo un sector y que suena y resuena en el corazón de una administración, tanto regional como provincial, donde los empresarios necesitan que se tengan muy presentes las necesidades de un sector que da empleo a 5.000 profesionales y que no pide ayuda, pero sí las facilidades que otras industrias sí disfrutan.

Jesús Posadas, presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, analizó en la noche del pasado viernes la realidad de la piedra natural, hoy marcada por una crisis derivada de una pandemia a la que nadie ha estado ajeno.

Con poso optimista, Posadas aseguró que es momento de seguir adelante, de mirar al futuro y de volver a ser el mejor centro de transformación de piedra natural y superficies compactas a nivel mundial”.Después de las palabras de agradecimiento a los presentes y muy especialmente a los patrocinadores, pues son ellos quienes hacen realidad un evento de esta dimensión, el responsable de AEMA entró en materia destacando cuáles deben ser los retos del sector: Innovación, reindustrialización, comercialización internacional, saber hacer y competitividad. Cinco conceptos que deben plasmarse para ser realidad hoy y crecer en el futuro. Un camino que debe de ir ligado “por la apuesta decidida, compromiso e inversión de las administraciones públicas”.

Para Posadas, la inminente creación de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía denominada ‘Andalucía TRADE’, debe contribuir decisivamente en el sector como ventanilla única, a una mayor agilidad, simplificación, eficiencia y eficacia en la transformación económica, la promoción de las inversiones, la internacionalización, la innovación, el fomento de la I+D+i, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento. “Por ello, me atrevo a pedir públicamente a todos los grupos parlamentarios su apoyo sin fisuras a este nuevo ente. Y al propio Gobierno andaluz, que a través de esta nueva agencia y apoyándose en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2.021-2.027, con el horizonte puesto en la denominada tercera globalización, ponga todas estas herramientas al servicio de las empresas”.

También recalcó que, en paralelo, la puesta en marcha del Plan de Acción Crece Industria 2.022 en Andalucía, “no es solo una gran oportunidad sino una obligación ineludible para los empresarios y administración pública, y debe de ser el eje para impulsar el fortalecimiento y crecimiento de la cadena de valor industrial de la piedra natural. Tenemos el compromiso de la Secretaría General de Industria y Minas de ser la primera cadena de valor industrial para poner en marcha este Plan. A través de los nuevos Fondos del Marco Europeo 2021-2027, debemos no solamente salir de esta crisis, sino salir reforzados, mejorando nuestros factores de productividad a través del desarrollo tecnológico y la innovación en productos y procesos, adaptando dinámicas de colaboración, las mejores prácticas laborales y directivas, adaptadas a los grandes retos de sostenibilidad y digitalización”.

Reivindicación Preocupa la disponibilidad de agua para los habitantes de la comarca

Almería ha protagonizado el nuevo récord en ventas al exterior de piedra natural alcanzado en Andalucía el 99% de las exportaciones de la región. Aún así, Posadas no quiso lanzar las campanas al vuelo, pues no se puede olvidar “que las empresas necesitan reforzar sus acciones comerciales, poner en marcha nuevas herramientas de marketing y dar un paso más en la implantación internacional” con el objetivo de que no haya oportunidad de negocio por la que no puedan luchar en un mercado tan globalizado como el actual.El presidente no desaprovechó la presencia de la ministra de Industria en la gala para trasmitirle la preocupación por “los costes energéticos inasumibles que sufrimos las empresas. Le pido potenciar desde la Administración Central nuevas infraestructura para poder desarrollar proyectos energéticos renovables que permitan reducir el coste energético y tener una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. Y, por supuesto, disponibilidad de agua, suficiencia hídrica para todos los habitantes de la comarca. Sin agua no hay futuro”.