Biosabor consolida sus especialidades de tomate

La empresa nijareña Biosabor no ha faltado a su cita con Fruit Attraction para mostrar su amplio catálogo de especialidades de tomate bio entre las que destaca el Adoro, producto estrella que ya llevan cultivando tres campañas y cuya consolidación tienen fijada como el principal objetivo. Para ello, es necesario conquistar el mercado europeo, aunque Francisco Belmonte, presidente de Biosabor, reconoce que no está siendo sencillo “porque es un concepto de un tomate que no es rojo y en Europa les cuesta más, pero su sabor genera una sensación muy buena”.

En este sentido, confirma que la línea de la empresa es la misma de siempre:“Seguimos con nuestra apuesta por el tomate de sabor, que sea capaz de fidelizar al consumidor para que se lleve una tarrina a casa y vuelva a repetir la compra”, señala Francisco Belmonte, presidente de Biosabor.

Cherry pera, cherry redondos en rama, los cóctel rama y el cóctel pera rama son solo algunos de los productos del amplio catálogo de Biosabor.

Por otro lado, la empresa está ultimando los trámites para la apertura de una nueva fábrica en sus instalaciones en San Isidro. En los próximos meses presentarán una nueva gama de productos “con mucha imagen y calidad”. Está en proceso de certificación, con los test de vida útil y resistencia de producto. “Queremos diferenciarnos en la gama de los productos cocinados”, adelanta.