Biosabor estrena campaña televisiva para su gazpacho fresco

BioSabor, empresa familiar de origen andaluz, especializada en el cultivo ecológico de hortalizas y frutas frescas y referente en la elaboración de gazpachos bio, estrena en televisión una campaña de publicidad para dar a conocer su Gazpacho Fresco, un imprescindible de la temporada. “La campaña, que ya está disponible en televisión y plataformas digitales, presenta a nuestro director técnico, José Lopez, con su hijo Bruno de un año de edad, bebiendo nuestro Gazpacho Fresco con tanta satisfacción y emoción que nos tiene a todos enamorados. Es nuestro consumidor estrella. Si un niño de esta edad es capaz de estar completamente fidelizado al consumo de esta bebida tan saludable y particular, ¿a quién no le puede gustar? Por eso hemos querido montar la campaña entorno a Bruno y su afición, porque nos parece un consumidor exigente donde los haya”, comenta Francisco Belmonte presidente de BioSabor SAT.

Un producto saludable, nutritivo y sabroso

Con esta campaña BioSabor ha querido llamar la atención de las familias, recordándoles que su departamento de I+D+i en Nutrición y Salud no ha parado de mejorar su magnífico gazpacho durante estos 7 años. Una buena muestra de esta excepcional evolución es este último desarrollo: el Gazpacho Fresco. “Saludable porque sus verduras son exclusivamente ecológicas y todas producidas por nosotros. Es uno de los alimentos más completos que existe por su alta concentración de Vitaminas, sobre todo la C, contribuyendo espectacularmente en la capacidad antioxidante del organismo. Nutritivo por la capacidad saciante que tiene gracias a su alto contenido en fibra, ideal para controlar el peso. Sabroso porque es la 7ª evolución en nuestra gama de productos, siempre buscando que no repita y que el ajo no te dé el día. El resultado de sabor es sorprenderte. Y sostenible porque nuestros invernaderos solo funcionan con la energía del sol y el consumo de agua, o la huella hídrica, como le gusta llamarla a los técnicos, es la menor del mundo por Kilo/Producido”, aclara Belmonte.

El Gazpacho Fresco de BioSabor contiene un 93% de hortalizas ecológicas. Está elaborado con tomates de temporada, pimiento verde, pepino, ajo, aceite de oliva virgen extra ecologico, agua, vinagre de vino y sal. Como novedad pimiento rojo Sweet Palermo, que aporta un toque de dulzor y un alto contenido en Vitamina C. Es apto para veganos y sin gluten.