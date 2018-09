CCOO y UGT se congratulan del acuerdo alcanzado en el SERCLA para el sector textil de la provincia

Desde el pasado mes de abril se ha intentado renovar el convenio del sector textil de nuestra provincia y por eso se realizó una prórroga de dicho convenio que finaliza el próximo 20 de octubre. Sin embargo, durante este periodo por parte de la patronal hubo una postura inflexible, lo que llevó a la convocatoria de dos jornadas de huelgas para los día 22 y 29 de este mes. Tras la primera de estas jornadas, en la cual hubo un seguimiento prácticamente del 100%, nos emplazamos a una nueva reunión en el SERCLA que se ha celebrado en el día de hoy. En dicha reunión se ha alcanzado un acuerdo entre UGT y CCOO con la patronal, por lo que la jornada de huelga prevista de huelga para el próximo sábado día 29 ha sido suspendida.

Para ambos sindicatos el acuerdo firmado demuestra que la lucha que se ha realizado de forma muy activa durante estos últimos meses ha alcanzado su fruto, por lo que se quiere felicitar en especial a todas las trabajadoras y trabajadores de este sector que han apoyado de forma muy unánime todas las reivindicaciones de unas condiciones laborales que eran inadmisibles en nuestra provincia.

Al hilo de ello, Toñi Payán Pozo, representante del sector textil en UGT Almería ha señalado que el acuerdo de ampliación de la negociación en seis meses más supone poder continuar negociando y estudiar la maniobra para alcanzar los objetivos marcados. Del mismo modo puntualiza “continuamos firmes en los puntos que llevábamos en la plataforma tales como el plus compensatorio, plus de transporte, etc por lo que no se ha dado ningún paso atrás respecto a la negociación”.

El secretario general de Servicios de CCOO Almería, pone en relieve el trabajo realizado no solo en el sector textil sino en otros como es el de hostelería y turismo, ya que en poco más de una semana se han acordado mejoras laborales para miles de personas de nuestra provincia. Hoy con el acuerdo llegado en el SERCLA supone una subida salarial del 2% para este año 2018, el mantenimiento de las condiciones más beneficiosas para quien haya recibido a cuenta del convenio cantidades superiores, una licencia retribuida para acompañamiento al médico a menores de 16 años, 6 meses de ultraactividad, así como el establecimiento de un calendario de negociación con Presidencia del SERCLA.

Por último, desde ambas fuerzas sindicales se quiere resaltar que este acuerdo es temporal, ya que lo único que se ha pactado es ampliar el periodo de negociación.. No obstante, esto no supone una relajación en las futuras negociaciones y subrayan que no se van a relajar en las exigencias de un sector tan precarizado como es el textil y por el que se seguirá apostando por mejoras futuras de las condiciones laborales.