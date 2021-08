La CE insiste en sistemas alimentarios sostenibles en los acuerdos bilaterales

En junio, el europarlamentario Adrián Vázquez, del Grupo Renew Europe, insistía a la Comisión Europea sobre el impacto de las importaciones de tomates en los mercados de la Unión Europea. Este mes, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en nombre de la CE, le respondía a las tres preguntas sobre la introducción de tomate marroquí, la situación a partir del Brexit, y sobre si la UE se plantea medidas de reciprocidad en cuanto a la normativa fitosanitaria en los acuerdos bilaterales, en el marco del Pacto Verde y la estrategia ‘De la granja a la mesa’. Ésta última no es una cuestión baladí; los 27 Estados miembros de la UE se comprometieron a conseguir que la UE fuera la primera zona climáticamente neutra a 2050, para lograrlo, a 2030 se prevé reducir las emisiones en al menos un 55% respecto de los niveles de 1990; ‘De la granja a la mesa’ es una de las estrategias del Pacto Verde y, entre otras metas, se propone reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes y la venta de antimicrobianos. Los productores alertan de que esto mermará la producción europea abriendo una ventana mayor a las importaciones si no se les requiere las mismas condiciones que a los productos locales.

¿Jugarán por tanto las frutas y hortalizas importadas en la misma liga que las cultivadas en tierra de la UE? A este respecto, Wojciechowski se limita a responder: “Al aplicar la estrategia ‘De la granja a la mesa’, y de acuerdo con la Comunicación de la Comisión sobre la revisión de las políticas comerciales, la Comisión va a incluir un capítulo sobre sistemas alimentarios sostenibles en los acuerdos bilaterales de la UE, empezando por los que se están negociando. Este capítulo tendrá por objeto establecer una estrecha cooperación con cada socio a fin de promover conjuntamente la transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles y competitivos”.

En su pregunta escrita, por otro lado, Vázquez señala que el aumento de la presencia de tomates de Marruecos en los mercados de la UE ha provocado una caída de los precios y, en el caso de España, una disminución de ventas del 30%, al pasar de más de un millón de toneladas a las 711.000 toneladas del último año. “Teniendo en cuenta que el mercado se está viendo fuertemente perturbado por las importaciones del tomate marroquí, ¿baraja la Comisión Europea aplicar la cláusula de salvaguarda del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos?”. El comisario sigue la línea de respuestas anteriores de la CE, que no detecta perturbación en el mercado. En concreto expone que el acuerdo agrícola con Marruecos incluye medidas de salvaguardia que pueden adoptarse en caso de perturbaciones graves en los mercados de la UE causadas por un incremento importante de las cantidades importadas. Las importaciones de tomates frescos procedentes de Marruecos aumentaron un 5% en 2020 con respecto al año anterior (+18 % frente a la media de cinco años) y se cifraron en torno a las 435.000 toneladas. En 2020, esto representó alrededor del 6,7% de la producción total de la UE de 6,6 millones de toneladas. Durante los cuatro primeros meses de 2021, las importaciones se mantuvieron al mismo nivel que en 2020. “Estos datos no indican un incremento importante de las importaciones ni un efecto combinado de perturbación del mercado interior. Por lo tanto, la Comisión no prevé adoptar medidas de salvaguardia”.