La CUCN reivindica las balsas en tiempos de restricción por falta de agua acumulada

Tal y como sucedió en año 2020, en esta época de agosto a octubre el suministro de la desaladora es en torno a 60.000 metros cúbicos diarios (m3/día) y el consumo para regar los cultivos de la comarca de Níjar y llenar las balsas es alrededor de 80.000 m3/día; así lo comunica la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, que, por este motivo, solicita en todas las facturas que los regantes tengan sus balsas llenas al igual que lo hacen la CUCN y Acuamed, que entre las dos entidades tenían en julio algo más de 1.300.000 m3, cantidad acumulada que a partir de agosto ha ido descendiendo por el déficit entre lo que hay y se necesita.

Si llueve, como sucedió en septiembre u octubre de 2021, el problema desaparece, de lo contrario, como ahora, el problema se agudiza. Ante esta situación, la CUCN aprobó en septiembre de 2020 la construcción de una balsa de casi 1 hectómetro cubico para paliar este problema. Según Antonio López, presidente de la CUCN, la preparación de documentos e informes por parte de la administración para la construcción de esta balsa hace que no sea previsible que se pueda acumular agua en el año 2023, "pero si prospera el recurso y el posterior contencioso que está en los tribunales por denuncias puestas por los comuneros Joaquín Membrives Montes, Juan Manuel Morillas Trave y Aureliano Méndez Cerdán, no sabemos cuándo se hará. En opinión de Joaquin Membrives Montes y ha subido a las redes sociales una publicación en la que dice que si las balsas están vacías para que queramos hacer la balsa 8. Entonces podríamos pensar que si en estos momentos en España los pantanos están casi vacíos según su teoría no hace falta más pantanos".

López señala que en momentos de dificultad de agua, cuanta más agua acumulada en balsas haya, menos problemas tendrán. "En momentos de dificultad por el continuo deterioro de nuestro acuífero, el gravísimo aumento del precio de agua de los pozos por el aumento del coste energético y el coincidir la gran sequía que tenemos, las dudas sobre la distribución, hay que ayudar en oficina y no entorpecer las soluciones que hay en marcha".

De acuerdo a las palabras de Antonio López, la balsa 8 es la solución para el consumo y producción actual, "cuando necesitemos consumir 40 hectómetros cúbicos al año, imprescindible para la recuperación del acuífero, esto será necesario en los próximos cinco u ocho años, para entonces habrá que construir más balsas y necesitaremos más aportación de agua desalada de Carboneras y Mar de Alborán".

Como recuerda el representante de la CUCN, Carboneras aumentará en un plazo aproximado de tres años entre 6 y 7 hectómetros cúbicos al año año por mejoras tecnológicas en la planta, "pero para la necesaria ampliación, después de que el Gobierno decida ampliarla, tendrán que pasar unos 5 o 6 años". Respecto a Mar de Alborán, Antonio López señala: "De momento, tiene tantos problemas e incógnitas que no me atrevo a cuantificar el tiempo que falta para disponer de esa agua en la demarcación de la CUCN, y los precios que proponen en su proyecto de solicitud de concesión, que está en la oficina de la CUCN, hace imposible regar nuestros invernaderos con esa agua a esos precios".

Ante la falta de agua con la ausencia de lluvia en septiembre que llenaba las balsas, la junta de gobierno de la CUCN ha decidido dividir todas sus redes en tres partes iguales de suministro. "Cortamos un día y medio y dejamos abierto tres días. De esta manera podemos suministrar a todos los comuneros, aunque no al mismo tiempo". El resultado de las restricciones de horario que se están ejecutando permite pensar que las necesidades de sus cultivos se solucionan con el agua que suministra Acuamed. "Para cumplir lo dicho es necesario que cuando cualquier agricultor, en el momento en el que le caiga agua en su balsa, si la cantidad suministrada no le soluciona el problema de riego, informe inmediatamente a cualquier teléfono de la comunidad para aumentarle el caudal". Según un comunicado de la CUCN, no es momento de acumular demasiada agua en las balsas de cada uno; de momento, con la producción de la desaladora bien repartida es suficiente en general, con la pequeña bajada de necesidades de los cultivos se puede conseguir".