Cajamar analiza los aspectos generadores de valor en empresas

Forética, como coordinador del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, ha presentado este mes el informe 'El valor de la gobernanza: Incrementando el retorno a través de la gestión extra financiera' en un encuentro que contó con la presencia de la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el apoyo de MSCI, y que sirvió además para profundizar en la influencia que ejercen los aspectos ASG en la toma de decisiones, el reporte que se hace de los mismos y el rol que tienen como generadores de oportunidad y mitigadores de riesgos.

A través de este estudio, el Clúster, compuesto por 57 grandes empresas y donde Grupo Cooperativo Cajamar es una de las líderes, ha evaluado cómo la buena gobernanza de los aspectos extra financieros contribuye a potenciar y preservar el valor de las organizaciones.

Se ha identificado el impacto de los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en tres niveles: la oportunidad, el riesgo y la monetización. La buena gobernanza de estos aspectos se traduce en una vía de generación de valor (oportunidad), una forma de mitigar los riesgos derivados de una mala gestión extra financiera (riesgo) y la demostración de la transparencia en el desempeño de estos atributos, como valor diferencial en el mercado (monetización del valor). Jaime Silos, director del Clúster, destaca cómo "invertir en los aspectos ASG contribuye a incrementar el valor esperado de la inversión y reduce la probabilidad de experimentar shocks. Hace a las empresas más rentables, menos vulnerables ante los riesgos del mercado y más sostenibles a largo plazo".

Además, ha puesto en valor la magnitud del impacto financiero de no tener en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones "sólo los 52 shocks, motivados por una mala gestión de aspectos ASG, severos más recientes generaron pérdidas superiores a 600.000 millones de dólares a sus inversores".

Entre las conclusiones del informe se acentúa que el incremento de los atributos ASG, no sólo mejoran el impacto positivo de las empresas en la sociedad y el entorno en el que operan, además, refuerza la sostenibilidad del negocio capturando oportunidades y convirtiéndose en un factor de elegibilidad por inversores y mercado.

En la sesión de este mes se analizó el importante papel que juega el mercado en el impulso de la transparencia y la integridad a nivel global, así como, las novedades que supone, en materia de reporte de información no financiera, el Real Decreto-ley 18/2017.

Por su parte desde MSCI, como uno de los principales ponderadores de fondos de inversión, se presentaron los resultados de su estudio 'Foundations of ESG Investing-Part 1: How ESG Affects Equity Valuation, Risk And Performance', que manifiesta la importancia que se da a los aspectos ASG en los criterios de medición de riesgos y rentabilidad de las inversiones.

Unas conclusiones que se debatieron a través de un panel, que contrastó con la opinión de inversores y empresas en torno al reporte de los aspectos extra financieros, es su frecuencia y exhaustividad. En la mesa participaron altos representantes de empresas como Fonditel, BBVA, Aena, Bankia, Grupo Cooperativo Cajamar y Leroy Merlin, las cuatro últimas, además, líderes del clúster.