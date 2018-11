La innovación y la cultura a favor del emprendedor, claves para avanzar

La innovación como gran oportunidad de negocio. Tres ideas: la innovación es el verdadero motor de crecimiento económico; la manera más efectiva de aumentar la tasa de innovación es crear una entorno favorable para el desarrollo de ideas; y hay cabida para el emprendedor en la empresa tradicional. Estas afirmaciones son claves para avanzar tal y como señalaba ayer Juan Verde, exsubsecretario de comercio de EEUU durante la presidencia de Barack Obama, quien participaba en el Foro Internacional de Emprendimiento y Agua organizado por Cajamar y la Fundación Incyde.

Verde define innovar en sus dos vertientes como inventar lo que no existe y como oportunidad de hacer más efectiva y eficiente nuestra actividad diaria. En esta línea ponía como ejemplo la rueda, que si bien se inventó hace miles de años, hace unos 35 años fue cuando se utilizó para crear maletas con ruedas, “se trata de hacer más con menos”. El ponente se refería también a dos empresas innovadoras como Aqualia o Nestlé. La primera como ejemplo de firma que ha sabido transformarse, además de empresa que vende agua, en energética gracias al aprovechamiento de material orgánico de agua utilizada como biogás, y también en comercializadora de agua enriquecida para agricultores y de fertilizantes. En cuanto a Nestlé, Verde explicaba cómo en su sede en Jalisco (México) donde produce leche en polvo no consume agua; la firma lo que hace es utilizar el líquido, tras purificarlo, que se produce al deshidratar la leche y que antes tiraba.

En España sólo el 8,4% de los universitarios quiere ser empresario, en EEUU es el 83,4%

Juan Verde, además insiste en que en el terreno empresarial la innovación debe ser constante y muestra las empresas más grandes del mundo hoy y hace diez años; mientras actualmente las primeras son Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Facebook y Amazon, en 2007 eran básicamente petroleras. Asimismo, compara Estados Unidos con la situación en España; respecto al primer país, a pesar de reconocer que es una sociedad imperfecta, destaca que hay una cosa que sabe hacer muy bien: “Darle status al emprendedor”. Tal es así que un pequeño estadounidense preguntado sobre qué querrá ser de mayor dirá con una sonrisa que empresario, “éste arriesga y crea empleo”. Por su parte, en España, “tenemos la gente mejor preparada pero falta cultura del emprendimiento”, dice Juan Verde, quien añade que es necesario realizar una reforma del sistema educativo para ‘crear’ empresarios que quieran asumir riesgos. El ponente citaba un barómetro de la Universidad Complutense de Madrid en el que se expone que sólo el 8,4% de los estudiantes universitarios españoles quiere ser empresario (en EEUU el 83,4%), el 41% se plantea trabajar en la empresa privada y el 30% quiere ser funcionario.

Por último, Juan Verde, quien trabajó también en la campaña de Obama a la presidencia de EEUU, daba las claves del triunfo de quien llegara a ser huésped de la Casa Blanca: su manera de comunicar apelando a los sentimientos, de ahí el Yes, we can, y la manera de gestionar y dirigir su campaña apostando por la tecnología con la que consiguió saber quién eran los indecisos y así destinar sus recursos económicos de manera efectiva.