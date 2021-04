La Cámara de Comercio de Almería organiza el 4 de mayo el foro de oportunidades de internacionalización en Asia

La Cámara de Comercio de Almería será el 4 de mayo la sede del Foro virtual sobre oportunidades de negocio e inversión en los países asiáticos, organizado en colaboración con IMEX-Impulso Exterior.

El Foro tiene como objetivo aumentar los canales de venta en mercados más dispares y complejos de los que nos encontramos en el mercado único teniendo como baza el modelo ejemplar del desarrollo empresarial español de los diferentes sectores de actividad que ha hecho posible ganar la confianza y buena imagen de España en mercados exteriores.

Durante toda la mañana del 4 de mayo se desarrollará el Foro virtual “Expansión empresarial en Asia”, en la que se expondrán las distintas formulaciones de éxito comercial y de implantación en cinco países asiáticos: China, Tailandia, Bangladesh, Japón y Corea el Sur. Participarán expertos, tanto de la administración como empresarios que contarán sus experiencias de negocio en el continente asiático.

La actividad de intercambio comercial ha ido aumentando de forma exponencial entre China y hay grandes mercados de oportunidad como Tailandia y Bangladesh, países sobre los que también se mostrarán las oportunidades de negocio e inversión existentes. Asimismo Japón, con sus 127 millones de habitantes, resulta un mercado de oportunidades para muchos sectores al igual que Corea del Sur, la cuarta economía más grande en Asia y la 12ª del mundo. Su Industria de alta tecnología cuenta con algunas de las empresas más grandes del mundo y es el tercer país del mundo con mayor número de patentes registradas.

FORO ASIA. One to One con 7 mercados

El Foro Cámara de Almería-IMEX se prolongará durante los dos días siguientes con la agenda de reuniones. Las empresas interesadas podrán solicitar previamente reuniones individualizadas para los días 5 y 6 de mayo con los representantes de los 7 mercados que participan en el FORO ASIA: Bangladesh, China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Singapur y Tailandia.

Una oportunidad única para que las empresas de la provincia de Almería conozcan de primera mano todas las claves para operar en los mercados asiáticos.

Programa de la Jornada virtual: https://imex.impulsoexterior.net/imex-almeria/programa-jornada-imex-almeria-4-de-mayo/

La inscripción gratuita como asistente puede realizarse hasta 3 de mayo a través de la web de IMEX-Impulso Exterior: https://imex.impulsoexterior.net/imex-almeria/inscripcion-jornada-imex-almeria-4-de-mayo/

La concertación previa de reuniones, tras haber realizado la inscripción, está disponible en: https://www.impulsoexterior.es/imex_gestion/login.php?cod_evento=ALMERIA2021B

La organización de esta Jornada será cofinanciada por la Unión Europea a través de los FEDER y la Cámara de Comercio de Almería.