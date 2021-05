Carmen Crespo espera que Acuamed inicie en breve las obras pendientes en las desaladoras de Almería

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mostrado su esperanza de que la reprogramación del convenio de gestión directa de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, suponga el inicio, en breve, de las obras que esta entidad tiene encomendadas en la Comunidad Autónoma andaluza. “Con esta decisión, podrán ponerse en marcha diversos proyectos de la provincia de Almería incluidos entre los compromisos del Gobierno de España con la Junta”, ha apuntado Crespo en referencia, por ejemplo, a la ampliación de las desaladoras de Carboneras y del Campo de Dalías. Asimismo, ha destacado la importancia de finalizar, “de una vez por todas”, las obras de la desaladora del Bajo Almanzora, que no funciona desde 2012 y supone “una oportunidad para el Levante”. “Estamos dando pasos vitales para Almería en el ámbito hidráulico”, ha aseverado.Carmen Crespo ha informado hoy de la reunión mantenida recientemente entre la Consejería y el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a quien “reclamamos para nuestra tierra que se lleven a cabo las obras pendientes en el ámbito de la depuración porque, de esta forma, se podrá ofrecer al territorio la posibilidad de contar con las aguas regeneradas que necesita”.En cuanto al papel de la Administración regional, la consejera de Desarrollo Sostenible ha recordado que su departamento se ha ofrecido a colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la inversión necesaria para el desarrollo de los proyectos relativos a las depuradoras de Adra, El Ejido y Roquetas. “Como el Estado no ponía en marcha estas actuaciones, le hemos brindamos la posibilidad de hacernos cargo del 50% del presupuesto, a pesar de tratarse de iniciativas declaradas de interés general del Estado”, ha explicado Crespo. Al respecto, ha recalcado que el objetivo del Gobierno andaluz es lograr “la ejecución de los proyectos para que la zona disponga de aguas regeneradas”.La titular de Desarrollo Sostenible se ha mostrado convencida de que “pronto tendremos la firma de esos acuerdos entre la Junta de Andalucía, el Estado y los ayuntamientos, que traerán mayores recursos hidráulicos a esta tierra”, y ha apostado por “aprovechar los fondos de recuperación Next Generation que puedan llegar a España para impulsar iniciativas de nuestra comunidad autónoma, en general, y de Almería, en particular”.