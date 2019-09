Cerrado el plazo de presentación a los Premios Macael 2019

Internacionalización y posicionamiento de marca, dos de los principales objetivos de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), presidida por Jesús Posadas Chinchilla, desde el pasado 19 de noviembre. Y no hay mejor escenario para ponerlos en práctica que los Premios Macael, el escaparate donde los empresarios del mármol demuestran al mundo el gran trabajo realizado.

Desde este lunes, 30 de septiembre, el plazo de presentación de candidaturas se encuentra cerrado y, durante las próximas semanas, se llevarán a cabo las reuniones pertinentes con los miembros del Jurado, formado por la Junta Directiva de AEMA, para elegir a los que serán los finalistas de esta XXXIII edición.

La gala de Premios Macael, que este año tendrá lugar el próximo viernes, 22 de noviembre, “es el mejor acto de promoción de la piedra que se celebra en nuestro país y tenemos la oportunidad de demostrar, con nuestras obras, que podemos ser el gran centro de referencia a nivel mundial de extracción, elaboración de proyectos especiales y comercialización de piedra natural y similares, asegura Jesús Posadas, presidente de AEMA.

Los galardones serán concedidos a aquellos candidatos que hayan reunido un mayor número de votos entre los miembros del Jurado, habiendo, previamente, presentado su candidatura con la documentación y/o el material gráfico necesario para la adecuada valoración de sus méritos. Tanto la participación empresarial como la alta calidad de los proyectos presentados, harán, de esta deliberación, una compleja labor.

Recordamos que los premios de la pasada edición recayeron en: la Diputación Provincial de Almería, conjuntamente con el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, con el Premio a la Institución; Cindy Allen, editora jefe de la revista americana Interior Design, con el Premio a la Comunicación; José Antonio Navarro Arteaga, escultor, con el Premio Nacional; Centro de Diseño en Marbella, con el Premio al Diseño, Conjunto arquitectónico de paisajismo en mansión privada, con el Premio a la Obra en Mármol Blanco Macael; The National Association of the Remodeling Industry (NARI), Edificio Cap Ferrat en Río de Janeiro, W Hotel & Alef Residences en Dubai, Villa Morrobento en Angola y el Edificio Grävlingen en Estocolmo, que obtuvieron los Premios Internacional América del Norte, América Latina, Asia, África y Europa, respectivamente.

Tras el fallo del Jurado, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) dará a conocer a los premiados de este año, así como detalles relevantes de la noche más importante del Sector del Mármol, a través de comunicaciones, redes sociales y páginas webs.