Ciesol investiga la desinfección de agua con el uso de ozonización para su uso agrícola en IV gama

Dada la cercanía con las necesidades de la sociedad actual, se ha prestado una especial atención desde la Unidad de Tratamientos Solares de Agua, dentro de la Plataforma Solar de Almería, y desde la Universidad de Almería -CIESOL- al gran desarrollo y expansión del consumo de productos frescos que llegan al mercado ya listos para ser ingeridos. Se trata de los generados a través de la industria de IV gama, que hasta el momento ha venido utilizando un sistema de lavado del género que ha levantado resquemor en varios países. Es por ello que varios de sus investigadores han realizado un trabajo conjunto estudiando la viabilidad de tratamientos de agua alternativos a la cloración. En otros, han evaluado, como alternativa, la aplicación del proceso de ozonación a escala piloto, obteniendo unos resultados que demuestran la idoneidad de su utilización y que han sido publicados en la prestigiosa revista ‘Water Research’, la mejor en lo que respecta a recursos hídricos, de la editorial Elsevier.

La publicación se titula ‘Fresh-cut wastewater disinfection and decontamination by ozonation at pilot scale’, siendo sus autores Samira Nahim Granados, Gracia Rivas Ibáñez, José Antonio Sánchez Pérez, Isabel Oller Alberola, Sixto Malato Rodríguez y María Inmaculada Polo López. La referencia exacta parta encontrarlo es Water Research. 170, 115304, 2020. IF: 7.913 y el sitio web es https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115304.

Este trabajo pretende ser un ejemplo de cómo una adecuada colaboración entre el sector industrial y los grupos de investigación con una extendida experiencia y conocimiento puede dar respuesta a problemáticas emergentes para la sociedad actual como pueden ser la escasez hídrica o los riesgos asociados al consumo de productos industriales. De hecho, han realizado una evaluación tecno-económica del coste del tratamiento con vista a su implementación industrial.

Partiendo de que el ritmo frenético de vida se une a la preocupación por una dieta saludable, y a su vez que esa conjunción ha dado lugar a un exponencial crecimiento de esta referida industria de IV gama, se ha analizado con detalle el proceso de preparación y los cada vez mayores recelos que ha despertado. Estos productos de IV gama cumplen con los requisitos que demandan los consumidores en la actualidad, ya que se comercializan listos para su consumo directo, pero para que lleguen a los hogares de este modo es necesario un procesado industrial del cual destacan dos etapas: corte en pequeñas piezas para facilitar su consumo y lavado de las mismas, donde se encuentra la clave de esta aportación científica. En el lavado se utilizan grandes volúmenes de agua, siendo una etapa crucial para disminuir el riesgo microbiológico asociado a los productos, dando la posibilidad de su consumo sin ninguna manipulación por parte del consumidor.