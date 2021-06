El ‘Círculo por el Agua’ estudia presentar una querella por prevaricación contra el MITECO

La Mesa del Agua de Almería ha participado hoy en la convocatoria que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Murcia en defensa del Trasvase Tajo-Segura. El portavoz del colectivo almeriense y presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández Maldonado, ha estado acompañado por, entre otros integrantes de la Mesa del Agua, Fernando Rubio, de Aguas del Almanzora. También ha participado el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase (SCRATS), Lucas Jiménez, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

José Antonio Fernández Maldonado ha vuelto a lamentar que “la decisión del Gobierno de España de cambiar las reglas del trasvase va a perjudicar de manera muy seria a los regantes de la Comarca del Almazora. Estamos hablando de cometer un daño prácticamente irreparable a los regantes de esa zona de nuestra provincia”. La Mesa del Agua de Almería, que participa en el ‘Círculo por el Agua’ que conforman los regantes de la provincia almeriense, la Región de Murcia y la provincia de Alicante, ha recordado que el aumento de caudales en Aranjuez (Comunidad de Madrid), pasando de 6’2 m³/s a 8’6 m³/s de media, y que supondría un aumento de los volúmenes a desembalsar desde Entrepeñas y Buendía de 78 hm³/año, no está debidamente justificado.

Además, los responsables del Círculo por el Agua no descartan presentar una querella por prevaricación contra el Ministerio y han asegurado que el Ministerio para la Transición Ecológica “sabe que su metodología no es correcta y tiene fallos. Pero la ministra no nos escuchó cuando le dijimos que había errores en el método para fijar esos caudales, ya que el resultado habría sido de 6,2 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, y no 8,6, como propone el Gobierno. Si hay pie para una querella, la presentaremos”.

Del mismo modo, se van a reanudar las movilizaciones en defensa del Trasvase que podría recortarse de aquí al año 2027 en un 50%. “Esto provocaría un incremento del agua desalada y, por tanto, un encarecimiento de la tarifa eléctrica a pagar por los regantes de entre el 70% y el 170%”, tal y como recoge la Confederación Hidrográfica del Segura.

Hay que recordar que este incremento de desembalses perjudicaría fundamentalmente a los regadíos, ya que los abastecimientos tienen asegurado un volumen de 7’5 hm³/mes, en los Niveles 2 y 3, a suministrar con prioridad a los regadíos. “En un escenario optimista de estabilidad en los envíos, con mantenimiento del Nivel 2 durante todo el año, y 27 hm³/mes a trasvasar, los regadíos recibirían en las tomas de las Comunidades de Regantes un total de 210’6 hm³, la mitad de su volumen otorgado por la ley, incumpliendo sistemáticamente los niveles de garantía establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica”, ha recordado José Antonio Fernández Maldonado.