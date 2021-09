Ciudadanos exige a la CE control real sobre la importación de tomate de Marruecos

El eurodiputado de Ciudadanos y portavoz de Agricultura en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha exigido a la Comisión Europea que haga un control real de la importación de tomate de Marruecos ante las graves perturbaciones para los productores españoles, que producen más de un millón de toneladas al año.

Adrián Vázquez ha sido muy crítico con el Ejecutivo comunitario durante un debate en la eurocámara con el director de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Agricultura, John Clarke, ante el que ha denunciado los problemas que está generando el tomate marroquí sin que la Comisión Europea haya hecho todo lo que está en su mano para evitarlo.

Ha denunciado que el precio de entrada del tomate marroquí al mercado europeo no se ha revisado desde hace más de 20 años, cuando es una herramienta para evitar que ciertos productos entren por debajo de un precio que perturbe el mercado. Tampoco se ha recalculado en el acuerdo bilateral con Marruecos el contingente arancelario del Reino Unido tras el Brexit, cuando sí se ha hecho en la OMC. “¿Por qué esta distinción?”, ha criticado el eurodiputado de Cs.

Además, ha reclamado que en el acuerdo se incluya un principio de reciprocidad sobre la normativa fitosanitaria, en coherencia con el Green Deal europeo y el programa ‘De la granja a la mesa’, que busca una agricultura sostenible.

“Lo que no puede ser es que en un acuerdo comercial donde tiene que darse una competencia leal, haya productores de Marruecos que no producen en las mismas condiciones que los europeos, concretamente, que los españoles. No podemos dejarles que sigan produciendo en condiciones totalmente contrarias a sus principales competidores”, ha exigido Adrián Vázquez.

El eurodiputado ha tomado distintas iniciativas en Bruselas en defensa del tomate español, ante el grave perjuicio que le está ocasionando la importación del producto marroquí. Las importaciones de tomates frescos procedentes de Marruecos aumentaron un 5% en 2020 con respecto al año anterior, un 18% más si se toma la media de cinco años. En total, en torno a las 435 000 toneladas.