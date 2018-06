Coag alerta de que el problema de gestión de residuos plásticos de la agricultura empeora

Coag Almería denuncia que en los últimos meses ha empeorado el problema que tienen los productores almerienses para gestionar correctamente los residuos agrícolas procedentes del campo, principalmente algunos plásticos usados en la agricultura.

Desde hace tiempo, la organización agraria viene manteniendo reuniones para abordar posibles soluciones y dar salida a la problemática que tienen los agricultores almerienses en esta materia. En su día, desde Coag Almería se han reunido con Cicloagro, la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas (de reciente creación), con representantes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente así como con eldelegado del ramo en la provincia. "Vamos a iniciar en las próximas semanas otra ronda de reuniones. En este caso con los principales fabricantes e importadores de plásticos para abordar esta situación ya que no podemos pasar por alto que son ellos quienes tienen la responsabilidad de gestionar los residuos agrícolas plásticos. Hasta el momento no están cumpliendo con sus obligaciones y debemos sentarnos a hablar sobre este delicado tema", comenta Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería quien añade que "ningún agente implicado puede estar de espaldas al sector ante un problema como éste que no es nuevo en nuestro campo. Necesitamos medidas y soluciones reales, pero para eso es necesario la implicación de todos".

El colectivo agrario pretende impulsar un sistema integral de gestión de plásticos

Coag Almería tiene previsto solicitar a lo largo de esta semana reuniones con los principales fabricantes e importadores de plástico en la provincia. "Apelamos a su responsabilidad para sentarnos y tratar este tema. El agricultor tiene que cumplir con una serie de obligaciones pero las empresas tienen poner los medios necesarios para que la cadena de gestión y reciclado de estos plásticos", asevera Góngora.

Por último y a través de estas reuniones de trabajo, la organización pretende impulsar un sistema integral de gestión de plásticos para que los "agricultores podamos seguir manteniendo nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad".