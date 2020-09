Coexphal teme que poner en marcha la desaladora de Almería perjudique el acuífero

COEXPHAL y sus empresas asociadas ubicadas en el término municipal de Almería se han interesado por el proyecto del Ayuntamiento de Almería para poner en marcha el 100% de la capacidad de la desaladora de la capital.

La pasada semana se mantuvieron reuniones con la Concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, para garantizar que la puesta en funcionamiento de los siete bastidores -frente a los dos actuales-, no va a tener un impacto negativo en el acuífero del que se nutren los riegos en la Vega de Almería.

COEXPHAL y sus empresas asociadas son conscientes de la escasez de agua de riego en la vega de Almería y de la necesidad urgente de disponer de agua desalada para abastecer todas las demandas hídricas del municipio. Sin embargo, también existe gran preocupación por el posible impacto negativo sobre el acuífero del bajo Andarax que pueda tener el incremento de la producción de agua desalada.

Esta preocupación e inquietud se le ha trasladado al ayuntamiento de Almería, al objeto que pueda asegurar el suministro de agua desalada con las máximas garantía y sin perjuicio alguno para el acuífero del bajo Andarax.

La concejala Margarita Cobos se ha mostrado en todo momento predispuesta a trabajar en este sentido y a mantener una comunicación abierta para garantizar que cualquier acción llevada a cabo por su concejalía siempre va a tener presente la actividad agrícola de su municipio. En este sentido, ha facilitado a COEXPHAL toda la documentación pertinente e informes al respecto antes de los encuentros mantenidos, al objeto de garantizar la viabilidad de las acciones programadas. Así mismo, la concejala ha transmitido tranquilidad y transparencia a las empresas comercializadoras de frutas y hortalizas del municipio, asegurando que el Ayuntamiento no va a ejecutar este proyecto sin las garantías necesarias requeridas. Y aunque se cuenta con todos los permisos y autorizaciones pertinentes, se ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía una confirmación del resultado de los impactos previstos, o en su caso una actualización del estudio de impacto medioambiental, para garantizar que no haya perjuicio para el acuífero del bajo Andarax. De no ser así, la concejala se ha comprometido a estudiar junto con el sector, otras posibles soluciones para la captación del agua de la desaladora y que pueda estar funcionando al 100 % lo antes posible, sin perjuicio alguno para la Vega de Almería.

El resultado de estas conversaciones y canal de comunicación está siendo positivo para las empresas y la propia COEXPHAL dada la buena voluntad y compromisos adquiridos por la concejala Margarita Cobos. Además de mostrarse muy sensible a todas las cuestiones actuales del sector hortofrutícola, ha transmitido su intención de favorecer el desarrollo de la horticultura en la capital.