Colofón al 25 aniversario de Agrocolor con una cena de convivencia en Madrid

La empresa líder en certificación y auditoria agroalimentaria en España eligió el marco de Fruit Attraction para cerrar los actos conmemorativos de su 25 aniversario. Agrocolor celebró el cuarto de siglo con su consejeros, empleados y clientes en la capital de España. El escenario fue el antes conocido como Palacio de Deportes de la Comunidad, ahora rebautizado como Wizink Center. Por eso la bienvenida a los asistentes incluía un juego de palabras: ‘we think to be enjoy’.

Fue una noche de encuentro y convivencia entre personas que llevan buena parte de su vida profesional conectados a través de Agrocolor. Por allí pasaron empresas de comercialización, productores e industria auxiliar de todo el panorama nacional, para brindar por el camino recorrido y alumbrar un futuro de éxito para la empresa, en particular, y para el sector agroalimentario, en general.

La noche estuvo plagada de sorpresas y reconocimientos. Primero para las primeras empresas que confiaron en Agrocolor durante los primeros momentos de vida: Murgiverde (Almería), Vicasol (Almería), Cabasc (Almería), El Grupo (Granada), Hortoventas (Granada), Productores del Campo (Sevilla), Marismas de Lebrija (Sevilla), Frutas de Andalucía (Huelva), Explum (Extremadura), Coagrisan (Canarias), Coplaca (Canarias) y Greenyard (Valencia). Todas recogieron la insignia de plata de Agrocolor.

El mismo distintivo ocupa ya las solapas de los primeros trabajadores de la empresa: Ignacio González, delegado de Huelva; Juan Pérez Zamarrón, Luis Miguel Fernández y Gerardo Romero. Fepex, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, fue galardonada con el ‘Premio los Mejores de España’ por su apuesta decidida por la calidad y la seguridad alimentaria dentro del sector productor y comercializador de nuestro país.

El momento más emocionante del acto fue el reconocimiento a Juan Colomina

No faltaron los reconocimientos a los expresidente de la firma: Manuel Gutiérrez, Antonio Pérez Lao y Francisco Góngora. También se reconoció el impulso de Josep Puxeu desde la Junta de Andalucía, durante aquellos primeros años de vida. El momento más emocionante de la noche llegó con el reconocimiento al hombre que supo detectar la necesidad y por en marcha Agrocolor: Juan Colomina.

En la noche de aniversario de Agrocolor no faltaron las palabras de su presidente, Miguel Rodríguez de la Rubia, quien reconoció que “nada nos hace más felices que ayudar al sector agrícola de este país a superar cualquier dificultad y a que se mantenga como el referente mundial que es en materia de calidad y seguridad alimentaria”.