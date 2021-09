‘Conectando Almería’, escaparate digital del comercio almeriense

La red empresarial de colaboración transfronteriza BNI (Business Network International) permite no solo generar referencias de negocio cualificadas entre los distintos miembros agrupados, que en su mayoría resultan ser nuevos clientes para estos, aumentando así sus ingresos, sino que abre nuevas líneas de negocio entre sus integrantes. Es el caso de Raúl Álvarez y Javier Plaza, dos empresarios de éxito de la provincia, miembros activos de BNI Almería, que se han unido para crear ‘Conectando Almería’, una plataforma de ventas online que promete ser el mayor escaparate digital del comercio local de Almería capital.

Raúl Álvarez y Javier Plaza son integrantes de BNI ALM Ahora, un grupo dinámico y comprometido empresarios que saben cómo referir negocios entre sí, lo que ha propiciado que en los últimos 12 meses el grupo haya generado 1.492.790 euros. Además de ser miembros activos de BNI Almería ambos tienen un rol dentro del grupo: Álvarez es director consultor, cargo al que accede tras ser vicepresidente del grupo, y Plaza, por su parte, es secretario y tesorero además de embajador de BNI, rol que le permite armonizar la comunicación de los grupos. Ambos se conocen trabajando, colaborando y generando sinergias en la organización.

‘Conectando Almería’ es una iniciativa público-privada, ya que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería. Se trata de una plataforma digital que aglutinará a los negocios de la capital almeriense donde podrán ofrecer sus productos y servicios, que serán enviados a cualquier lugar de España. El germen de ‘Conectando Almería’ surge en los meses más duros de la actual situación sanitaria por la COVID-19. “A raíz de la pandemia vimos que había una buena oportunidad de modernizar el mercado y hacer que la gente pudiera comprar por internet productos del mercado. Con Conectando Almería hacemos prácticamente lo mismo solo que en vez de con productos frescos lo haremos con el resto de comercios del centro. Es un poco el Amazon de Almería”, explica Raúl Álvarez.

La respuesta por parte de los comerciantes está siendo muy positiva. Nada más darse a conocer su existencia, recibieron en torno a un centenar de peticiones de información. Ahora se encuentran en pleno proceso de inscripción y ya hay unos 60 comercios inscritos. El siguiente paso es comenzar a subir sus productos a la plataforma digital. Aunque los comercios tendrán asesoramiento y soporte técnico, ‘Conectando Almería’ será autogestionable por lo que no va a haber límite de productos para ofrecer. “Son las propias tiendas las que van a hacer su propia tienda online dentro. Las que tengan su tiendan online ya, podrán integrarla dentro de la plataforma y las que no deberá hacerlo de forma manual”, sostiene Javier Plaza, apostillando además que, “la idea es que sea autogestionable, siempre cumpliendo unos estándares de calidad que decidimos nosotros. Los productos que no estén validados por nosotros no podrán incluirse”.

‘Conectando Almería’ conecta a los comercios de la capital almeriense, así como BNI conecta a los empresarios. “Al final, Almería es, como muchos sitios, muy de boca a boca y conocidos, gracias a BNI nos hemos conocido Javi y yo y podemos desarrollar este tipo de iniciativas, conectar personas o empresas, al final la idea es siempre la misma”, explica Álvarez.

Tanto BNI como ‘Conectando Almería’ “surge de las sinergias. Todos tenemos claro que los negocios tienen que abrirse al mundo online y hacerlo por su cuenta, una tienda online tiene una serie de costes asociados, pero asociados hace que seamos más fuertes; la unión hace la fuerza como ocurre en BNI. No es lo mismo tener 60 o 100 tiendas online separadas que todas en un mismo sitio. Al final los esfuerzos de comunicación y publicidad son únicos”, explica Plaza.

Raúl Álvarez dirige Cristalería y Aluminios El Diamante empresa dedicada a la carpintería metálica, con 53 años de experiencia desarrollando cualquier tipo de estructuras en dichos materiales. Es una empresa familiar, fundada por su abuelo, que a posteriori dirigió su padre y que ahora gerencia él junto a su hermano y que cuenta con 10 empleados. Si algo les diferencia en el mercado es que disponen de un Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos que les permite acceder a proyectos de mayor envergadura. Cristalería y Aluminios El Diamante está especializada en el sector hotelero, habiendo realizado trabajos en todo el territorio nacional, tanto de nueva construcción como de mantenimiento. Llegó a BNI “al verque era una muy buena oportunidad de hacer contactos”, lo que le ha permitido incrementar su facturación “en un 30 por ciento o más gracias al grupo”.

Por su parte, Javier Plaza es propietario de la agencia de publicidad Onlinemente. Es una consultoría online de las empresas fundada en 2018, centrada en web, comunicación y publicidad online, uno de sus diferenciales en el sector. Tras muchos años adquiriendo experiencia en el mundo del marketing, tanto en España como en el extranjero, desarrolla junto a su socio Jesús Navarro su propia agencia aplicando todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los años trabajando en diferentes sectores. Durante sus años de actividad, han ayudado decenas de empresas a cumplir sus diferentes objetivos de marketing. Miembro activo de BNI desde hace casi cuatro años, conoció a la organización en el extranjero, a través de integrantes de Dinamarca y a su regreso a Almería decidió forma parte de esta red empresarial que tan buenos resultados le ha dado: “tengo calculado que el 25 por ciento de la facturación de mi empresa proviene de BNI”, afirma.