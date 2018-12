Cosentino y Pininfarina presentan 'Speedforms in the Garden' en Casacor Miami 2018

Grupo Cosentino, multinacional española líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, anuncia su colaboración con Pininfarina, la prestigiosa firma de diseño internacional y un emblema del estilo italiano.

Cosentino y Pininfarina han presentado en Casacor Miami un proyecto que ocupa un lugar central en el espacio al aire libre de la exposición de diseño.

Bajo el título “Speedforms in the Garden”, la instalación exterior abarca tres espacios diferentes que incluyen un jardín de esculturas, bancos y una terraza con bar. Los espacios ilustran la progresión de lo natural a lo diseñado. Sus nueve piezas, de gran tamaño, resaltan las fuerzas opuestas de la naturaleza y la tecnología a través de una mezcla de artesanía e ingeniería.

Paolo Pininfarina, presidente de Pininfarina: "Ya sea en el diseño para la arquitectura, el diseño industrial o el transporte, la experiencia humana está en el centro de cada diseño de Pininfarina. En este proyecto, Pininfarina ha diseñado un espacio donde cada elemento de la instalación es un protagonista en la historia de la progresión de lo natural a lo diseñado. Los materiales de Cosentino desempeñaron un papel fundamental para dar vida a la visión y al objetivo de Pininfarina, al mismo tiempo que transmiten la pasión compartida de ambas compañías por la familia y la innovación".

Representando lo natural, tres esculturas han sido elaboradas con Mármol Blanco Macael de Cosentino, haciendo un homenaje a los inicios de la compañía. Para los bancos y la barra, se ha utilizado la superficie arquitectónica y ultracompacta Dekton® by Cosentino, que cuenta con unas propiedades técnicas avanzadas y una durabilidad incomparable.

Eduardo Cosentino, CEO de Cosentino North America y EVP Global Sales de Grupo Cosentino: "Pininfarina es sinónimo de diseño e ingeniería innovadores y las aplicaciones de Dekton® son verdaderamente ilimitadas. En esta colaboración con Pininfarina para CASACOR Miami, hemos visto la oportunidad perfecta para mostrar la belleza y la versatilidad de Dekton® de una manera interactiva. Pininfarina tiene un gran legado y herencia en lo que se refiere al diseño icónico y estamos encantados de colaborar con otra empresa familiar que está a la vanguardia en cuanto a innovación".

“Speedforms in the Garden” se puede ver en el exterior de Casacor Miami (edificio 700 - Brickell Avenue - Brickell City Center) del 30 de noviembre al 16 de diciembre de 2018.

Sobre Pininfarina

Pininfarina, que representa elegancia, pureza e innovación, se enfoca en el diseño, la ingeniería, la creación y la fabricación de productos que impactan sobre nuestras vidas al interactuar con la tecnología para crear experiencias únicas. Pininfarina cuenta con sedes en Italia, Alemania, China y Estados Unidos. La compañía cuenta con clientes del mundo del motor tan importantes como Ferrari, Alfa Romeo, BMW, Toyota, Honda y Maserati, entre otras.

Desde los años 80, Pininfarina ha diseñado interiores y exteriores de trenes de alta velocidad, autobuses, vagones de tren ligero automatizados, yates, aviones, etc. Pininfarina representa hoy en día una de las marcas más prestigiosas en cuanto a arquitectura de interiores y de diseño industrial, con más de 600 proyectos realizados y numerosos premios internacionales de diseño recibidos. Entre los galardones más recientes: el Premio Internacional de Arquitectura 2016 para la Torre ATC del Nuevo Aeropuerto de Estambul; el Premio de Diseño iF 2016, asignado al rascacielos Cyrela by Pininfarina; el Premio de Arquitectura Americana 2015; el Premio de Diseño Alemán 2017 y la mención especial para Vitra, un rascacielos diseñado para Pasqualotto. Pininfarina se ha situado en la quita posición del ranking sobre las 100 principales empresas de arquitectura y diseño que operan en Italia.